新北打造原民文化新勢力 侯友宜：讓青年天賦被看見

新北原民局長羅美菁今於市政會議報告「文化傳承」及「語言振興」政策，市長侯友宜強調，各局處要以包容及引導的心協助原民事務推展，尤其要讓原民青年的天賦被看見，使原民文化不斷被創新及延續。

新北市原住民族人口數5萬7662人，占全市人口數1.4%，除原住民族地區的烏來有2918人外，其他人大多散居於都市地區，其中又以樹林、新莊及汐止為主要居住聚集區域，而在此都會型態生活經濟影響下，也衝擊原住民語言及文化的傳承。

羅美菁今於市政會議上報告「打造新北原勢力」，說明政策進度及未來願景，將從「強化各族群溝通」、「族語振興與推廣」、「文化保存與復振」、「民族教育更深耕」等面向來執行「傳續文化」及「振興語言」。

羅美菁指出，原民局持續強化與各族群溝通，每年固定召開文化會議，建立溝通平台、凝聚共識，並完成新北市原住民族領導人推舉，過程中為力求兼顧族群傳統及與族人完整溝通，共召開43場次的諮商及說明會議，由各族群自行決定選擇傳統或連署方式，截至目前共產生12族36位領導人。

羅美菁強調，為因應原住民族語言教學師資不足且年齡偏高現況，市府自109年訂定原住民族語獎勵制度，刺激族人取得中高級以上語言認證，以儲備族語教師。另外，市府還規劃族語保母、沈浸式幼兒園，讓幼童能從各面向了解、學習自己的語言及文化。

羅美菁表示，原民局持續進行文化資產保存工作，像今年製作泰雅狩獵文化及老鷹文化藝術團的數位教材，記錄珍貴傳統知識及表演；泰雅族織布由烏來泰雅民族博物館自109年起進行織紋分析，並將分析結果傳承給在地部落編織工作者；針對歲時祭儀實施放假，以傳承文化。

羅美菁還說，原民局在教育方面也執行民族實驗小學、原住民族專班及部落大學等，建構部落傳統生活環境及因地制宜的文化教學，以真正傳承原住民族的文化。此外，各局處也以多種行銷方式讓民眾貼近原民文化，像去年10月打造烏來部落新亮點的織藝據點，今年7月則啟用烏來公車候車亭旁的織藝廣場等，未來還將持續擴大與各局處的合作。