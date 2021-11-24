快訊

居家檢疫者完整接種疫苗 外出奔喪、探視放寬為每次4小時

遊覽車駕駛心臟病發！2新兵國道上搶方向盤 救一車同袍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北打造原民文化新勢力 侯友宜：讓青年天賦被看見

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北原民局今報告「文化傳承」及「語言振興」政策，市長侯友宜強調，各局處要以包容及引導的心協助原民事務推展，尤其要讓原民青年的天賦被看見。記者李成蔭／攝影
新北原民局今報告「文化傳承」及「語言振興」政策，市長侯友宜強調，各局處要以包容及引導的心協助原民事務推展，尤其要讓原民青年的天賦被看見。記者李成蔭／攝影

新北原民局長羅美菁今於市政會議報告「文化傳承」及「語言振興」政策，市長侯友宜強調，各局處要以包容及引導的心協助原民事務推展，尤其要讓原民青年的天賦被看見，使原民文化不斷被創新及延續。

新北市原住民族人口數5萬7662人，占全市人口數1.4%，除原住民族地區的烏來有2918人外，其他人大多散居於都市地區，其中又以樹林、新莊及汐止為主要居住聚集區域，而在此都會型態生活經濟影響下，也衝擊原住民語言及文化的傳承。

羅美菁今於市政會議上報告「打造新北原勢力」，說明政策進度及未來願景，將從「強化各族群溝通」、「族語振興與推廣」、「文化保存與復振」、「民族教育更深耕」等面向來執行「傳續文化」及「振興語言」。

羅美菁指出，原民局持續強化與各族群溝通，每年固定召開文化會議，建立溝通平台、凝聚共識，並完成新北市原住民族領導人推舉，過程中為力求兼顧族群傳統及與族人完整溝通，共召開43場次的諮商及說明會議，由各族群自行決定選擇傳統或連署方式，截至目前共產生12族36位領導人。

羅美菁強調，為因應原住民族語言教學師資不足且年齡偏高現況，市府自109年訂定原住民族語獎勵制度，刺激族人取得中高級以上語言認證，以儲備族語教師。另外，市府還規劃族語保母、沈浸式幼兒園，讓幼童能從各面向了解、學習自己的語言及文化。

羅美菁表示，原民局持續進行文化資產保存工作，像今年製作泰雅狩獵文化及老鷹文化藝術團的數位教材，記錄珍貴傳統知識及表演；泰雅族織布由烏來泰雅民族博物館自109年起進行織紋分析，並將分析結果傳承給在地部落編織工作者；針對歲時祭儀實施放假，以傳承文化。

羅美菁還說，原民局在教育方面也執行民族實驗小學、原住民族專班及部落大學等，建構部落傳統生活環境及因地制宜的文化教學，以真正傳承原住民族的文化。此外，各局處也以多種行銷方式讓民眾貼近原民文化，像去年10月打造烏來部落新亮點的織藝據點，今年7月則啟用烏來公車候車亭旁的織藝廣場等，未來還將持續擴大與各局處的合作。

侯友宜也說，各局處要多多站在原民局的立場，以包容及引導的心協助各項原住民事務的發展，大家共同傳承原住民族語言跟文化，尤其針對青年族群，要如何提供他們舞台發光發亮，像這次東京奧運就有許多原住民青年獲得佳績，未來也會要求青年局列為專案輔導，除要讓原住民青年的天賦能被看見，也要讓原住民文化不斷創新及延續。

新北原民局致力於傳統美學融入生活，圖為台北時裝周泰雅時尚舞團將泰雅織布的圖紋融入服裝中。圖／新北原民局提供
新北原民局致力於傳統美學融入生活，圖為台北時裝周泰雅時尚舞團將泰雅織布的圖紋融入服裝中。圖／新北原民局提供
烏來公車總站旁的織藝廣場於110年7月31日啟用，廣場以泰雅族傳統編織「紅」、「白」、「黑」三色融入地景。圖／新北原民局提供
烏來公車總站旁的織藝廣場於110年7月31日啟用，廣場以泰雅族傳統編織「紅」、「白」、「黑」三色融入地景。圖／新北原民局提供

原住民語 語言

延伸閱讀

台灣還沒條件與病毒共存 侯友宜指春節返台、7+7是挑戰

侯友宜曾撰文「爸爸的鐵馬英雄」侯父老鐵馬承載父子情

侯友宜父親靈堂低調設朴子市殯儀館 鄰居錯愕：無異樣

侯友宜父親侯溪濱93歲逝世 侯低調照跑行程

相關新聞

大數據成民眾黨選戰研究？柯文哲下令:人員不可有黨籍

台北市長柯文哲積極推動數位城市，不過明年初將成立的大數據中心，遭質疑恐成民眾黨「選戰研究中心」，台北市長柯文哲、副市長黃...

議員控社子島環評造假避濕地評估 北市府：均依法辦理

社子島開發計畫緊鄰關渡國家級重要濕地保育利用範圍，必須查詢是否位濕地範圍，北市議員黃郁芬今指控，北市府土開總隊委託的亞新...

影／台北港空品維護 船隻、柴油車挨罰超過60萬

新北市八里地區因焚化廠及林口發電廠夾攻，空氣品質向來令人搖頭，新北市環保局去年公告台北港為全國第一處空氣品質維護區，設置...

新北打造原民文化新勢力 侯友宜：讓青年天賦被看見

新北原民局長羅美菁今於市政會議報告「文化傳承」及「語言振興」政策，市長侯友宜強調，各局處要以包容及引導的心協助原民事務推...

營養午餐喊漲 柯文哲:一分錢一分貨 北市會訂天花板

物價上漲，傳出營養午餐業者近日也醞釀調整費用，恐讓家長負擔增加。台北市長柯文哲今天表示，「一分錢一分貨，並沒預設立場」，...

「神秘Mr.Lee」3年寄51箱暢銷書 暖心意偏鄉圖書館感動

新北市萬里分館從107年9月份開始，圖書館每個月都會收到來自「神秘Mr.Lee」寄的書香包裹，裡面都是圖書館未購置的暢銷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。