營養午餐喊漲 柯文哲:一分錢一分貨 北市會訂天花板

物價上漲，傳出營養午餐業者近日也醞釀調整費用，恐讓家長負擔增加。台北市長柯文哲今天表示，「一分錢一分貨，並沒預設立場」，市府會規定營養午餐費用上限，上限底下交由各個營養午餐委員會跟廠商議價，訂個天花板，但真的用天花板價格做營養午餐的也不多，會讓消費者決定市場的價格。

對於中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會已行文農委會，要求檢討「三章一Q」獎勵金規範，現行每生每餐補貼六元，建議應像油價浮動機制般定期滾動式檢討，否則因應接下來的通膨擴大、基本工資上揚，團膳業者恐撐不住。

柯文哲今天表示，北市府會比照過去的做法，訂出一個天花板上限，讓校方與廠商議價，從過去數字來看，最後用到天花板價格的學校也不多，總之會讓消費者來決定市場價格。

柯文哲說，還是一分錢一分貨，他也認為，政治要務實，最多規定營養午餐上限，實際上多少錢，是每個學校老師、家長組成委員會跟廠商議價，還是相信消費者自然會決定市場的價格。