陸海稽查柴油車船舶 新北：台北港空氣品質改善

新北市政府環保局今天表示，自公告台北港為新北市空氣品質維護區1年多來，已告發裁處排煙污染、不合格的432輛次柴油車及4艘船舶，有效改善台北港空氣品質。

新北市環保局今天發新聞稿指出，民國109年9月25日公告台北港為新北市第一處空氣品質維護區，加強力道管制、稽查港內行駛的柴油車輛；今年4月起，更將港區管制延伸至船舶排煙稽查。

環保局表示，經統計109年約有4880艘次船舶進出台北港，港內除有24小時車牌辨識系統稽查取締未依規定檢驗合格的柴油車，也嚴密監控進港船舶的排煙，已稽查57艘船次，其中有4艘排煙污染事實明確，已由交通部航港局裁處，每艘船裁罰新台幣10萬元罰鍰。

新北市政府環保局長程大維指出，台北港為重要商港，每年進出車輛高達120餘萬輛次，其中，污染比較嚴重的一期大型柴油車（民國82年6月30日前出廠大型柴油車）、二期大型柴油車（民國82年7月1日至88年6月30日間出廠大型柴油車）約占9.7%。

他說，市府依空氣污染防制法的授權，公告台北港為空氣品質維護區，管制一、二期的1年內無檢驗合格紀錄柴油車輛，至今已查獲違反規定的柴油車共計432輛次，依法開罰並限期改善完成。

環保局指出，公告至今，進出台北港區的一、二期柴油車已減少50%以上，大幅降低未妥善保養的老舊車輛所產生污染。

另外，以「嚴密監控、提高稽查頻率」手段，管制港區內外陸、海污染源，包括營建工程及堆置場，要求業者自主管理改善。