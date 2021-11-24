新北市府突訪家中幫慶生 85歲獨居奶奶感動落淚

新北市中和85歲莊姓奶奶身世坎坷，家人不是過世就是不在身邊，這樣獨居的日子已10多年。新北市社會局推動「獨老五福樂活計畫」，援助獨居老人，社會局長張錦麗昨日也與市府同仁帶生日蛋糕、護頸暖套、保溫瓶到她家中為其慶生，莊奶奶看到這麼大的陣仗，感動落淚。

莊姓奶奶住在中和區仁愛街一棟公寓4樓，她的3個哥哥都已過世，妹妹因身體差，已10多年未見，兒子也不在身邊，三餐平常都是中和區公所志工協助送。

她昨天正逢85歲生日，張錦麗帶著中和區長賴俊達與新北市齡活居家長照機構、中興保全等單位，拿著生日蛋糕、護頸暖套、保溫瓶等，跑到莊奶奶家中為她慶生，面對突來的關懷，她感動得掉下眼淚。

中和區長賴俊達表示，莊姓奶奶是區公所列冊獨居老人，由志工送餐10多年，5年前並由社會局協助裝設中興保全緊急救援系統，每天會由中保人員透過系統電話問安，阿嬤如遇緊急狀況，也可按住掛在身上的緊急按鈕，附近中藥行的緊急聯絡人便會獲得通報。

張錦麗表示，新北市列冊關懷的獨居長輩有3665人，市府為進一步照顧他們，今年開始運用「無名氏」捐款推動獨老「五福樂活計畫」，以營養餐飲、陪伴關懷、健康促進、居家安全及緊急救援等五大面向來關懷長。同時還補助心藝關懷協會、蘆洲愛心關懷協會、玉山菊元協會等19個單位辦理。

中保關懷社會福利基金會執行長洪培修表示，中保受市府委辦，截至今年10月底，已為新北市1490名獨居長輩安裝緊急救援系統，並提供救援服務2500人次以上，後續仍依據老人科提供的資料，逐步建置服務。