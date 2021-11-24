快訊

雞兔同籠的正義？美國教育的「數學課大戰爭」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北市府突訪家中幫慶生 85歲獨居奶奶感動落淚

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市社會局長張錦麗(右)、中和區長賴俊達(左)陪著獨居的莊姓奶奶(中)切蛋糕，讓她感動到流下眼淚。圖／新北市社會局提供
新北市社會局長張錦麗(右)、中和區長賴俊達(左)陪著獨居的莊姓奶奶(中)切蛋糕，讓她感動到流下眼淚。圖／新北市社會局提供

新北市中和85歲莊姓奶奶身世坎坷，家人不是過世就是不在身邊，這樣獨居的日子已10多年。新北市社會局推動「獨老五福樂活計畫」，援助獨居老人，社會局長張錦麗昨日也與市府同仁帶生日蛋糕、護頸暖套、保溫瓶到她家中為其慶生，莊奶奶看到這麼大的陣仗，感動落淚。

莊姓奶奶住在中和區仁愛街一棟公寓4樓，她的3個哥哥都已過世，妹妹因身體差，已10多年未見，兒子也不在身邊，三餐平常都是中和區公所志工協助送。

她昨天正逢85歲生日，張錦麗帶著中和區長賴俊達與新北市齡活居家長照機構、中興保全等單位，拿著生日蛋糕、護頸暖套、保溫瓶等，跑到莊奶奶家中為她慶生，面對突來的關懷，她感動得掉下眼淚。

中和區長賴俊達表示，莊姓奶奶是區公所列冊獨居老人，由志工送餐10多年，5年前並由社會局協助裝設中興保全緊急救援系統，每天會由中保人員透過系統電話問安，阿嬤如遇緊急狀況，也可按住掛在身上的緊急按鈕，附近中藥行的緊急聯絡人便會獲得通報。

張錦麗表示，新北市列冊關懷的獨居長輩有3665人，市府為進一步照顧他們，今年開始運用「無名氏」捐款推動獨老「五福樂活計畫」，以營養餐飲、陪伴關懷、健康促進、居家安全及緊急救援等五大面向來關懷長。同時還補助心藝關懷協會、蘆洲愛心關懷協會、玉山菊元協會等19個單位辦理。

中保關懷社會福利基金會執行長洪培修表示，中保受市府委辦，截至今年10月底，已為新北市1490名獨居長輩安裝緊急救援系統，並提供救援服務2500人次以上，後續仍依據老人科提供的資料，逐步建置服務。

獨居老人 保全

延伸閱讀

新北「類家庭照顧」今年增10戶 民間捐22萬元家具協助

陳淑芳拒演「阿飄」 獨居不買房吐真相：還能活多久

奉獻半輩子 她將腦部重創生當自己孩子

疫情期間新北社福服務改採數位 「方式改變溫度不變」

相關新聞

新北市府突訪家中幫慶生 85歲獨居奶奶感動落淚

新北市中和85歲莊姓奶奶身世坎坷，家人不是過世就是不在身邊，這樣獨居的日子已10多年。新北市社會局推動「獨老五福樂活計畫」，援助獨居老人，社會局長張錦麗昨日也與市府同仁帶生日蛋糕、護頸暖套、保溫瓶到她家中為其慶生，莊奶奶看到這麼大的陣仗，感動落淚。

台灣還沒條件與病毒共存 侯友宜指春節返台、7+7是挑戰

新北今早於市政會議前召開疫情應變會議，衛生局長陳潤秋報告各國趨勢，紐西蘭由積極防疫轉為與病毒共存，歐洲各國則都積極防疫；...

館長捐器材 新北警首設體訓中心

成吉思汗健身房負責人「館長」陳之漢，捐贈市價超過500萬元的102件健身器材給新北市警局，未來每位員警只要拿著警察服務證...

無立即危險海砂屋 未補強無法管

台北市內的海砂屋共有77件，若非被要求拆除重建，就必須「加勁補強」才能撤銷列管。目前最早被認定為海砂屋須加勁補強的建物已...

鄰居未補強 連棟海砂屋如廢墟

位於北市新生北路二段某連棟房屋同時被貼黃單與海砂屋，屋況相當差如同廢墟，屋主22年前早已搬離不敢住。吳姓屋主表示，北市建...

見證馬偕傳教 北市大橋教會登錄歷史建築

北市文化局針對大同區大橋教會進行文化資產價值審議，文資小組認為，大橋教會是馬偕在台北市興建教堂的僅存遺構，教會保存清代時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。