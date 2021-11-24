台灣還沒條件與病毒共存 侯友宜指春節返台、7+7是挑戰

新北今早於市政會議前召開疫情應變會議，衛生局長陳潤秋報告各國趨勢，紐西蘭由積極防疫轉為與病毒共存，歐洲各國則都積極防疫；新北市長侯友宜表示，與病毒共存是全球趨勢，但台灣目前還沒有條件進行，希望新北在12月就能將第二劑打滿六成，接下來還要面對春節返台挑戰，尤其又有「7+7」新措施，因此更要積極面對防疫。

陳潤秋指出，第四波疫情還在持續上升當中，尤其歐洲疫情仍然嚴峻，全球前三名都在歐洲，包含英國、德國及法國等，之後才是美國，總計全球疫情有2億5700萬確診、516萬死亡。

陳潤秋說明，全球各國家現在分為兩派面對疫情，包含與病毒共存及積極防疫國家。美國完整疫苗接種率達58%，國內預估感恩節及耶誕假期可能會再升溫，不過目前美國政府仍沒有進一步的強制措施；南韓完整接種率達79.1%，但近來疫情急遽攀升；紐西蘭自12月3日起改變，從清零改為與病毒共存；日本與新加坡疫情則和緩。

歐洲國家則大多積極防疫，奧地利從22日起實施為期10天的全國性封城，明年2月更強制接種疫苗；捷克、斯洛伐克也同樣於22日起規範，未接種疫苗者不得進入酒吧及餐廳等；義大利也宣布，進入工作及大眾場所都需出示綠色通行證；德國完整接種疫苗率達67.4%，但全國耶誕市集仍取消，進入工作場所也須出示疫苗等相關健康證明。

侯友宜表示，與病毒共存雖然是趨勢，但台灣目前還沒達到那條件，還是希望疫苗覆蓋率能持續提高，期盼到12月時，新北第二劑疫苗能打滿六成。現在較擔心的是面對接下來春節返台人潮，畢竟有7+7措施的新政策，因此防疫上必須更積極面對。