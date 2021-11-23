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新莊知產區交通轉運站 最快明年初BOT招商

中央社 / 新北23日電

新北市城鄉局今天表示，新莊知識產業園區都市計畫變更案今天通過內政部都委會審議，最快年底發布實施，其中占地1.5公頃的交通轉運站預定明年初可進行BOT招商作業。

新北市政府城鄉發展局科長鄭博仁向中央社記者表示，市府為活化市有土地、促進地方發展，將約達3公頃機關用地及廣場停車場用地，結合辦理新莊知識產業園區都市計畫個案變更。

他表示，全案已於11月23日經內政部都市計畫委員會審議通過，最快今年底就可發布實施。

他表示，基地位於捷運機場線及環狀線雙軌交會的新北產業園區站旁，鄰近新北產業園區、頂崁及頭前工業區，考量產業發展衍生就業及商務等通勤需求，規劃於五工路、福慧路口共1.5公頃交通用地，設置交通轉運站。

他表示，交通轉運站最快可於明年初進行BOT招商作業，未來除具客運轉運功能，建物還規劃作複合式商場使用。

鄭博仁表示，知產區還將劃設1.56公頃特定產業專用區，引進知識密集金融、文化、綠色等科技產業、雲端產業及其它創新跨域產業，打造新北金融科技、創新研發示範場域。

都市計畫 新北 BOT

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