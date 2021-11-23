北市最老海砂屋矗立大安區24年 需拆除重建多達69處

921地震後，北市府判定有安全疑慮被貼上震損「黃單」房屋至今仍有39件，海砂屋也有77件，若非拆除重建，就必須加勁補強才能撤銷列管。目前最老的海砂屋已經存在24年，位於大安區光復南路72巷某處，因為多年來沒有補強，北市府僅列管並無強制要求處置；而須拆除重建的海砂屋更多達69件，最老的也有11年，仍在等待都更或整合。

根據建管處資料，列管為「加勁補強」的海砂屋共有8件。建管處表示，因無立即危險性，只需要補強或防蝕的海砂屋，鑑定後都還堪住，在每次的地震後，也會協助檢視房屋有無惡化或達到需要拆除重建的狀態，不過建管處也坦言，依法只能對住戶進行勸導，希望他們加勁補強後解除列管，並沒有相關的罰則強制住戶補強。

另外，對於要拆除重建的海砂屋，共有69處，最老的待拆除海砂屋位於信義區永吉路上，11年來都無法拆除。建管處說，會要求住戶在一定期間內停止使用建物，若沒有搬離該處，就會持續罰鍰，涉及到營業或租屋，最嚴重還會斷水斷電。

建管處指出，北市很多危險建築物都是透過都市更新重建或危老條例改建，每年也會固定去剪是海砂屋的耐震程度並持續列管，部分海砂屋其實已經進入都更程序，都更處辦理都更時，也會將海砂屋納入，讓住戶享受容積獎勵，「不是說房子擺在那都沒動」。

不過海砂屋矗立在自家旁，附近住戶也會擔心公安問題。建管處說，海砂屋最危險的是住在房屋內的人，反而不會影響周遭住戶，建管處也會針對海砂屋每年檢測，若特別危險將啟動強制拆除程序。

議員陳怡君表示，大部分民眾考量經濟能力後，除非危害生命安全，否則都不願意花錢補強或拆除重建，她認為政府不應以開罰角度出發，而是要想辦法宣導海砂屋的危險性，並提供窗口讓民眾諮詢，也能考慮補助方案，才能提高民眾加勁補強的意願，市府應瞭解住戶到底是不願意還是沒能力。