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一分鐘車程塞半小時 汐止湖前街標線號誌要改善

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區湖前街110巷開車一分鐘路程，若塞車半小時還出不去，市議員張錦豪會勘，要求標線號誌改善。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區湖前街110巷開車一分鐘路程，若塞車半小時還出不去，市議員張錦豪會勘，要求標線號誌改善。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區湖前街110巷，是水蓮社區二千多戶唯一的聯外道路，不過，上班時間，因為前方路口塞車，造成社區的車子根本出不去，尤其是下雨天，本來開車只要一分鐘的路程，變成塞了半小時還出不去，所以，今(23)日新北市市議員張錦豪會勘，要求標線號誌改善。

湖蓮里長曾連福說，每天早上7-9點，從社區開出去的車子保守估計有350台，只是進出就只有湖前街110巷一條聯外道路，塞車問題嚴重，主要是因為在明峰街、康寧街口紅綠燈，經常因為早上上班時間造成車流回堵，造成後面的北山里、北峰里、金龍里、湖蓮里、湖光里整個路線全部都堵住，所以建議在明峰街、康寧街能夠改為閃燈號誌，並且請義交、交警在早上7-9點在路口指揮交通，讓沿路車流能夠順暢。

新北市議員張錦豪指出，水蓮山莊社區有二千多戶，是汐止大型的社區，因為進出只靠湖前街110巷，常常在湖前街跟明峰街口，會因為早上通勤時間回堵導致車子出不去，這部分有請市府交通局研議在明峰街跟康寧街路口，應該用閃黃燈搭配員警站崗指揮交通，讓往台北市車流能夠順暢出去，另外，也請交通局在明峰、湖前街口增設黃色網狀線，讓路口淨空。

張錦豪表示，湖前街110巷聯外道路，雖然沿線畫了禁停紅線，但是目前晚上部分路段開放臨時停車，只是轉彎處停車還是影響安全，再加上居民有臨時停車需求，所以，沿線部分路段會改畫黃線，而轉彎處則是維持紅線禁止停車。

汐止 塞車

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