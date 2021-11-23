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瑞芳老街風華再現 瓶燈裝置藝術點亮社區

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳老街協會致力於社區營造，其中瓶燈裝置藝術更是將早期礦工故事結合，讓老街更具亮點。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳老街協會致力於社區營造，其中瓶燈裝置藝術更是將早期礦工故事結合，讓老街更具亮點。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳火車站後站的瑞芳老街在採礦時期相當繁華，但也隨著採礦結束後沒落，現在遊客來到瑞芳，都是往前站走，為了吸引遊客前來，瑞芳老街協會致力於社區營造，改造目標社區死角，定點設置裝置藝術，綠美化，藝術友善廁所，其中瓶燈裝置藝術更是將早期礦工故事結合，讓老街更具亮點。

瑞芳老街早年是大瑞芳甚至是東北角最繁華的街區，曾有一日四市的盛況。但在採礦結束，火車站出口改至另一側後，老街隨即沒落蕭條至今，每年經鐵路至瑞芳出站各國旅客有600萬人次，全都由前站出入，後站出口的瑞芳老街乏人問津，地方為了吸引遊客及增加在地認同，近幾年在社區及協會的努力下，漸漸有一點成果。

在老街上的小角落可以看到不少瓶燈裝置藝術，發想人蔡美淨說，創作靈感來自於礦工的一生都在黑暗坑道裡度過，不見天日，出坑後為了排解巨大恐懼與壓力，喝酒成為最便宜速效的舒壓方式，不單只是為了杯中物。木作及玻璃切割刻意留下半截酒瓶，象徵在礦山討生活的人把命埋在坑洞與酒瓶裡，在兩邊穿梭人生。

瑞芳老街協會理事長柯瑞和說，老街從沒落到現在漸漸有人潮願意往後站走，要感謝很多人的協助，投入時間和人力社區營造，讓不少角落改頭換面，也讓市容景觀更好了。

瑞芳 老街 裝置藝術

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