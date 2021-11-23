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髒亂地變成瑪蟹文創館 擔起萬里迎賓門戶

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
新北市萬里商圈串聯萬里企業體，將原本髒亂不堪的資源回收場變成身為「瑪蟹文創館萬禮閣」。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市萬里商圈串聯萬里企業體，將原本髒亂不堪的資源回收場變成身為「瑪蟹文創館萬禮閣」。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市萬里商圈串聯萬里企業體再創萬里奇蹟，將原本髒亂不堪的資源回收場變成身為「瑪蟹文創館萬禮閣」，擔負起遊客走入萬里的第一道迎賓門戶，更與國內旅遊聯盟合作，帶來遊客，讓人潮再現，也提供在地二次就業媽媽工作機會，讓萬里鹹魚再翻身。

萬里商圈發展協會理事長蔡濬宇說，萬里商圈串聯萬里企業、公所資源創造萬里新氣象，整合一切資源將原本髒亂的資源回收場變成身為瑪蟹文創館萬禮閣，也是遊客走入萬里所會見到第一道迎賓門，再引進國內旅遊業者，要帶遊客走訪萬里的文化與特色景點。

萬里商圈發展協會舉辦「萬里瑪蟹文創物語、下社漁村山海故事圈振興創生慶祝小雪祈福活動」，希望疫情逐漸解封之際，藉由這個活動讓大家注意到萬里，讓萬里依山傍海漁村的美麗浪漫，以及瑪鋉平埔族及虎頭坑礦業聚落等文化，行銷給遊客。

萬里區長粘雪琴表示，新啟用的瑪蟹文創館別具意義，其實就是瑪鋉礦坑原址，而這裡不止挖礦，更挖掘出在地特色的文化故事與詩詞，在展示館外有礦坑文化打卡牆，內部還有可愛的萬里特色蹦魚、高空跳傘、招財鯨魚等等可愛趣味的3D牆，都是要讓遊客前來拍照，還有二次就業媽媽的創意伴手禮，歡迎遊客來拍照、品茶、吃點心。

萬里 文創

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