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鄰居沒補強海砂屋如廢墟建管處未罰 屋主22年不敢住

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
吳先生的房屋內早有損壞不堪、鋼筋裸露，陽台的磁磚碎滿地，明明位在新生北路精華地段卻如同廢墟。圖／吳先生提供
吳先生的房屋內早有損壞不堪、鋼筋裸露，陽台的磁磚碎滿地，明明位在新生北路精華地段卻如同廢墟。圖／吳先生提供

位於北市新生北路二段某處的房屋同時被貼黃單與海砂屋，屋況相當差如同廢墟，屋主22年前早已搬離不敢住。吳姓屋主表示，北市建管在2015年就要求5年內須加勁補強，但其他住戶毫無做為建管處再延1年，直到今年4月13日到期仍未補強，至今仍未開罰，氣得吳先生大罵北市府瀆職。建管處回應，加勁補強並無強制力也無罰則。

據調查，新生北路二段41巷21號與23號同時是海砂屋也被貼上黃單，吳先生無奈地說，現在屋內房子鋼筋裸露，滿地都是水泥碎塊，屋頂更不知何時會天降落石，陽台還已經歪斜。

吳先生2000年申請23號地下1樓到地上5樓的海砂屋鑑定，被判定必須拆除重建，21號1樓到5樓的住戶也在2014年鑑定，卻出現了不同結果，判定只要「加勁補強」，但屋況實在太差，因此吳先生舉家搬遷，22年未曾入住。

近日吳先生發現，明明應該要補強的房屋，怎料住戶完全沒有進行補強，無視建物公共安全，已經拖了6年之久，今年大限已到，建管處也沒有開罰；吳先生表示，他向建管處詢問後，對方卻說「希望住戶可以把經費用再重建而非補強」，因此沒有開罰。

對此，北市建管處說，只有被鑑定判定為須要拆除重建的房子，才會要求使用者在一定期限內停止使用，否則將除罰鍰；而吳先生的房屋因為沒有立即危險性，只需要加勁補強，既無強制性也無罰則。

至於先生收到的公文中有提及以「行政執行法」有履行義務而不為者開罰5000元到30萬元怠金，建管處表示，當初發文的目的只是要敦促屋主可以盡快補強房屋，只能盡量催促，後續也無法針對未加勁補強開罰。

吳先生的房屋內早有損壞不堪、鋼筋裸露，陽台的磁磚碎滿地，明明位在新生北路精華地段卻如同廢墟。圖／吳先生提供
吳先生的房屋內早有損壞不堪、鋼筋裸露，陽台的磁磚碎滿地，明明位在新生北路精華地段卻如同廢墟。圖／吳先生提供

北市 海砂屋

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