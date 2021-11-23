新莊成德里以彩繪重現染印風華 美化後巷增添思古幽情
新莊成德里曾為藍染產業重鎮，水利局與在地里長構思，將污水後巷彩繪結合過往風情，打造「重拾染印興盛風華｣主題彩繪，不只美化當地環境，也讓路過民眾能透過每個彩繪片段了解產業過往樣貌，使城市中多了一片可思古幽情的場域。
各界眾所皆知新北三峽的藍染聞名全台，但其實新莊成德里也曾有過發展鼎盛的藍染染布產業聚集，當時街角常見懸掛晾晒色彩繽紛的藍染布，只是產業後來隨都市發展及時代變遷逐漸消失，不復見昔日風華。
水利局於110年完成成德里成功街周邊住宅生活污水接管，在與里長會勘後發想結合過往風情，因此以「重拾染印興盛風華｣為主題為污水後巷彩繪，不只美化後巷，也讓城市巷弄多了一股懷古的特殊風情。
水利局表示，彩繪污水後巷於今年4月完成，民眾可從彩繪中體會過往在這土地上興盛染印產業點滴，從採集藍草、打藍氧化、浸泡染布、到布衣製程，每個彩繪片段都體現出過往在地藍染產業的興隆樣貌。
成功街緊鄰潭底溝，水利局強調，污水後巷彩繪不只豐富了當地河岸風景，也串起了古今新莊成德里發展軌跡，讓城市中多了一片可思古幽情的場域。水利局未來也會持續推動各地完成污水接管後之後巷美化業務，有興趣的民眾可向水利局提出申請。
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