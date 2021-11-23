快訊

台中貴族小學手骨粗！砸逾10億元購入南屯萬坪土地

謝和弦、莉婭陷不倫戀…前妻Keanna提告求償 判決結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市僅存馬偕傳教教堂 「大橋教會」登錄為歷史建築

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
大同區大橋教會登錄歷史建築。圖／文化局提供
大同區大橋教會登錄歷史建築。圖／文化局提供

北市文化局針對大同區大橋教會進行文化資產價值審議，文資小組認為，大橋教會是馬偕在台北市興建教堂的僅存遺構，教會保存清代時期達2尺唭哩岸石砌牆與尖拱窗，文資委員過半數同意登錄歷史建築。大橋教會表示，七年來一直針對社區弱勢族群提供協助，未來仍會繼續辦理，也盼藉由文資身分能活絡社區，吸引更多遊客前來。

大橋教會創立於1875年，中法戰爭之後，1885年由劉銘傳撥款賠償重建為石造尖塔教重建為石造尖塔教堂，目前所存北棟側翼建物即是當年教堂僅存遺構。

文資小組會勘後認為，現有牧師辦公室保存清代時期達2尺唭哩岸石砌牆與尖拱窗，馬偕興建教會的原建物，是北市遺留下來唯一的馬偕傳教的實體見證。教會原為呈十字型之建築平面，目前中央主體已改建，留存一側原有石造建築，未來最好仍以規劃平面，呈現留存建築特色與價值。因此，經文資委員投票後，過半數同意登錄為歷史建築。

文資委員詹添全表示，馬偕在台北市興建的4座教堂（錫口、艋舺、大龍峒、新店）其他3處皆已拆除，大橋教會是唯一遺留的實體見證。文資委員郭瓊瑩則建議，大橋教會是台北傳教歷史的重要見證，未來修復應保留恢復原來的中軸線與風貌。

大橋教會牧師魏永慶表示，自馬偕來台設立教堂到如今的大橋教會，為回應宣教士對台灣的愛，大橋教會針對弱勢族群提供協助，七年來照顧弱勢兒童，設置社會關懷站預防失智、照顧年長者，曾受幫助的青年也回來回饋教會，許多志工都秉持把愛傳承下去的精神來服務；如今教會成為歷史建築後，仍會持續輔導弱勢並提供餐點，希望藉由文資身分能協助社區活絡，吸引更多遊客前來。

馬偕在台北市興建的4座教堂（錫口、艋舺、大龍峒、新店）其他3處皆已拆除，大橋教會是唯一遺留的實體見證。圖／文化局提供
馬偕在台北市興建的4座教堂（錫口、艋舺、大龍峒、新店）其他3處皆已拆除，大橋教會是唯一遺留的實體見證。圖／文化局提供

歷史建築 教堂 北市

延伸閱讀

「愛鳥之城」德陽 迎來首批越冬候鳥

南方澳跨港大橋重建進度持續超前 力拚明年9/18完工

清後勁林建中墓登錄歷史建築 聖保羅教堂未達古蹟基準

兒從教會離開卻遇3惡煞！母還原經過 同車人嚇壞求「拿很多錢來」

相關新聞

永和民眾怨垃圾無法收運 環保局：焚化爐整建影響

新北市永和區有民眾反映，該社區管委會突然告知暫時不能丟家庭垃圾，一問才知委外的收運公司暫時不能將社區垃圾送至焚化爐。新北...

北市僅存馬偕傳教教堂 「大橋教會」登錄為歷史建築

北市文化局針對大同區大橋教會進行文化資產價值審議，文資小組認為，大橋教會是馬偕在台北市興建教堂的僅存遺構，教會保存清代時...

萬里瑪蟹文創館開幕 3D牆打卡亮點整合農漁產品的故事

新北市萬里商圈發展協會將萬里區瑪鋉路原來一處資源回收場地，打造為瑪蟹文創館萬禮閣，今天開幕啟用，成為旅遊借問站及旅客休息...

慰問金申請逐年遞減！北市職災千人率 落後1縣市

為照顧因職業災害死亡、失能、受傷住院等罹災勞工及其家屬緊急必要生活所需，全國縣市政府多訂有職業災害慰問金發放措施，202...

台北爵士節「無人數上限」 27日起天母、南港接連登場

北市文化局今舉辦「2021台北爵士音樂節」宣傳記者會，今年以「爵士就是生活 Chill Jazz,Cheers mome...

新北市府樓頂停機坪搶先曝光！ 360度環繞美景一覽眾山

新北今年首度參與「打開台北 Open House Taipei」，讓民眾有機會了解難得一見的空間，其中市府大樓33樓頂的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。