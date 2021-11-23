北市僅存馬偕傳教教堂 「大橋教會」登錄為歷史建築

北市文化局針對大同區大橋教會進行文化資產價值審議，文資小組認為，大橋教會是馬偕在台北市興建教堂的僅存遺構，教會保存清代時期達2尺唭哩岸石砌牆與尖拱窗，文資委員過半數同意登錄歷史建築。大橋教會表示，七年來一直針對社區弱勢族群提供協助，未來仍會繼續辦理，也盼藉由文資身分能活絡社區，吸引更多遊客前來。

大橋教會創立於1875年，中法戰爭之後，1885年由劉銘傳撥款賠償重建為石造尖塔教重建為石造尖塔教堂，目前所存北棟側翼建物即是當年教堂僅存遺構。

文資小組會勘後認為，現有牧師辦公室保存清代時期達2尺唭哩岸石砌牆與尖拱窗，馬偕興建教會的原建物，是北市遺留下來唯一的馬偕傳教的實體見證。教會原為呈十字型之建築平面，目前中央主體已改建，留存一側原有石造建築，未來最好仍以規劃平面，呈現留存建築特色與價值。因此，經文資委員投票後，過半數同意登錄為歷史建築。

文資委員詹添全表示，馬偕在台北市興建的4座教堂（錫口、艋舺、大龍峒、新店）其他3處皆已拆除，大橋教會是唯一遺留的實體見證。文資委員郭瓊瑩則建議，大橋教會是台北傳教歷史的重要見證，未來修復應保留恢復原來的中軸線與風貌。