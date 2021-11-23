永和民眾怨垃圾無法收運 環保局：焚化爐整建影響

新北市永和區有民眾反映，該社區管委會突然告知暫時不能丟家庭垃圾，一問才知委外的收運公司暫時不能將社區垃圾送至焚化爐。新北市環保局表示，因7、8月時樹林焚化廠整建，八里焚化廠10月歲修，目前還在處理之前暫置垃圾，如有社區民眾的垃圾收運受影響，可向環保局反映協助處理。

民眾抱怨，自己住在永和某社區大樓，最近要丟垃圾的時候，被通知委外的清運公司不能將社區垃圾送至焚化爐處理，暫時不能丟家中垃圾，但打1999詢問，市府回應仍可正常收運垃圾，讓他覺得相互矛盾。

環保局回應，現在3座焚化爐沒歲修，全量焚化處理，但除家戶垃圾外，目前仍在處理之前整建時暫置垃圾，故處理量能吃緊。

環保局表示，目前新北市總計有三處焚化爐，每日垃圾處理量達2600噸，樹林焚化爐在今年7到8月整建 八里焚化爐則是在10月歲修，目前都已歲修完成。

環保局表示，為不影響民眾垃圾清運，目前以民生垃圾優先進廠，已要求清運業者提報收運來源，如果是收民生垃圾，如社區，會優先開放進場。如有社區民眾的垃圾收運受影響，可向環保局反映協助處理。