永和年度親子童樂會週六登場 多項遊樂設施供小孩放電

永和區公所將於本週末辦理親子同樂會，是疫情趨緩後難得大型戶外活動，不但有各類表演團體及手作體驗，還有孩童最愛的多項遊樂設施，期盼能補足疫情嚴峻時期大量減少的親子戶外活動，歡迎親子們把握機會參與，到場拍照打卡者還能參與抽獎。

疫情趨緩，許多實體活動陸續復辦，新北市永和區公所將在27日於永和仁愛公園舉辦「2021新北市永和區親子童樂會」，以補足孩童疫情嚴重期間無法享受暑期戶外活動的歡樂。

永和區公所表示，這次同樂會是疫情趨緩後第一場大型活動，公所特別準備舞台表演、闖關遊戲及DIY手作活動，包含請邀請「魔法偶像林坤毅」開場表演奇幻魔術，邀請孩童界天團「MOMO家族」唱跳等。

另外，現場也將提供遊戲氣墊、溜滑梯、跳跳床及草皮滾大球等孩童喜愛的遊樂設施，更精心規劃尋寶遊戲「尋找寶石大作戰」。民眾還可跟可愛布景及超人氣人偶打卡拍照互動，參與按讚送好禮等活動，期盼增加親子間接觸機會、留下美好回憶。