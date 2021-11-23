前法官張耀宇擬選議員 民眾黨：提名未定

曾多次開庭遲到並被判決裁罰6個月薪水的前法官張耀宇，傳出擬以民眾黨籍參選明年北市中正萬華區議員選舉。民眾黨北市黨部今天說，張耀宇有登記，但提名權由黨中央決定。

媒體報導，張耀宇擔任法官期間，曾多次開庭遲到，懲戒法院職務法庭在今年5月間判張耀宇罰款，張耀宇事後透過社群網站臉書（Facebook）宣布參選台北市議員，合作政黨為台灣民眾黨。

台灣民眾黨北市黨部主委、北市議員林國成接受中央社記者電話訪問說，張耀宇有登記參選，登記是黨員權力，市黨部將蒐集資料，目前還未開始審查計畫作業，12月1日才會通知登記人面談。

林國成表示，有意願登記不代表可用民眾黨籍參選，仍要經相關程序，目前採3階段，包含尋求黨員支持民意調查、市黨部幹部評鑑、評鑑小組審核，將整理資料後，再把名單送至中央黨部，由中央黨部提名。

林國成說，民眾黨北市黨部沒有提名權，將蒐集資料，包含登記人選等資訊，審查作業未開始，後續依程序進行。

張耀宇任職期間案件遲延、開庭遲到或不到庭，甚至延遲定執行刑，害受刑人多關6天。懲戒法院職務法庭5月7日判張耀宇罰款，金額為任職時最後月俸總額的6個月。可上訴。