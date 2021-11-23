萬里瑪蟹文創館開幕 3D牆打卡亮點整合農漁產品的故事

新北市萬里商圈發展協會將萬里區瑪鋉路原來一處資源回收場地，打造為瑪蟹文創館萬禮閣，今天開幕啟用，成為旅遊借問站及旅客休息服務中心，裡面有可愛的萬里特色蹦魚、高空跳傘、招財鯨魚等趣味的3D牆可供拍照，整合在地農漁產品，開發在地特色伴手禮，讓遊客了解背後的文化故事。

新北市萬里商圈發展協會理事長蔡濬宇說，大家一起把資源回收場變成身為瑪蟹文創館，擔負起遊客走入萬里的第一道迎賓門戶，更與國內旅遊聯盟合作，帶來遊客，讓在地經濟發展更多元，提供在地二次就業媽媽工作機會，讓萬里旅遊可以「鹹魚翻生」。

蔡濬宇表示，萬里依山傍海美麗浪漫的漁村，除了有著純樸的漁村牽孤、蹦魚、討海人的浪漫海的故事，瑪鋉平埔族及虎頭坑礦業聚落等非常具有文化意義。地原本是一個做資源回收的倉庫，經過商圈協會招商引資找來凱越旅行社與全日佳有限公司承租，透過公產活用，改造成觀光局的旅遊借問站及旅客休息服務中心。

這裡原本就是瑪鋉礦坑原址，館外有礦坑文化打卡牆中，內部還有可愛的萬里特色蹦魚、高空跳傘、招財鯨魚等等可愛趣味的3D牆，都是要讓遊客前來拍照，地點在新北市萬里區瑪鋉路221號1樓。

文創館萬禮閣希望能凸顯萬里山與海的文化故事，整合在地農漁產品，開發在地特色伴手禮，很多都是二次就業媽媽的創意結合，讓遊客認識萬里之餘，還能滿足選購在地伴手禮的樂趣。

蔡濬宇表示，自協會創會以來，就努力串聯在外創業有成的萬里子弟，凱越旅行社及全日佳公司等公司結合社會企業型態蹲點為推廣萬里旅遊，盼帶動人潮。