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新北市府樓頂停機坪搶先曝光！ 360度環繞美景一覽眾山

聯合報 / 記者李成蔭張睿廷劉懿萱／新北即時報導
市府大樓33樓頂的停機坪可鳥瞰新板特區美景。記者李成蔭／攝影
市府大樓33樓頂的停機坪可鳥瞰新板特區美景。記者李成蔭／攝影

新北今年首度參與「打開台北 Open House Taipei」，讓民眾有機會了解難得一見的空間，其中市府大樓33樓頂的停機坪更是掀起網路熱議，上方可欣賞360度的環繞美景，除可鳥瞰新板特區美景外，更能遠眺新北各知名地標，包含觀音山、烘爐地，甚至是台北的101及圓山大飯店等，因此參觀訊息一釋出也秒殺，讓許多民眾紛紛敲碗，期盼加開場次。

去年首度移師台灣的「打開台北 Open House Taipei」廣受好評，今年再度辦理，活動迎向第二屆，新北市府也首度參與，並以最安全規格開放網友熱議的「市府停機坪」，民眾可在上方欣賞360度的環繞美景。

實際從新北市府33樓頂的停機坪上往外看出，除可清楚看到大樓周遭的市中心情況外，更能遠眺八里觀音山、中和烘爐地、新泰溫仔圳重劃區，以及台北101及圓山大飯店等知名地標。

新北市副發言人戴湘儀表示，感謝「打開台北」創辦人徐千捷的邀請，讓大家有機會「打開新北」，讓市民認識不一樣的新北市。其實市府大樓自2003年建成以來，停機坪只有救災演練使用過，其他時間多為管制區域，但仍常有劇組向新北協拍中心洽詢，包含台荷共同製作的《狂歡時刻High Time》、電視劇《你照亮我星球》、國際時尚短片《Inhuman Love》等，也讓世界看到新北。

戴湘儀強調，市府對於這次開放做好萬全準備，一定以民眾安全為優先，上頂樓前除先確定天候因素外，也特別說明防護措施及安全事項，同時做穿戴護具的演示，讓民眾探索城市秘境及拍照打卡的同時也能有相對應的保障。

研考會表示，27日「開放台北」的新北市政府空間參觀活動，上午及下午兩場次各25人，現場將有專業教練及導覽人員，吸引千人報名，目前已經抽出幸運兒，讓許多民眾直呼幸運，期待加開報名場次。

新北其他空間也將於27、28日開放，包含市政大樓、消防局搜救犬隊、八里垃圾焚化廠、新店行政園區頂樓觀景台等公共場所，歡迎民眾深入認識城市與建築發展。

市府對於這次開放做好萬全準備，一定以民眾安全為優先，上頂樓前除先確定天候因素外，也特別說明防護措施及安全事項，同時做穿戴護具的演示。記者李成蔭／攝影
市府對於這次開放做好萬全準備，一定以民眾安全為優先，上頂樓前除先確定天候因素外，也特別說明防護措施及安全事項，同時做穿戴護具的演示。記者李成蔭／攝影
新北市府33樓頂的停機坪。記者劉懿萱／攝影
新北市府33樓頂的停機坪。記者劉懿萱／攝影
市府大樓33樓頂的停機坪可遠眺觀音山。記者李成蔭／攝影
市府大樓33樓頂的停機坪可遠眺觀音山。記者李成蔭／攝影
市府大樓33樓頂的停機坪可鳥瞰新板特區美景。記者張睿廷／攝影
市府大樓33樓頂的停機坪可鳥瞰新板特區美景。記者張睿廷／攝影
戴湘儀強調，市府對於這次開放做好萬全準備，一定以民眾安全為優先，上頂樓前除先確定天候因素外，也特別說明防護措施及安全事項，同時做穿戴護具的演示。記者李成蔭／攝影
戴湘儀強調，市府對於這次開放做好萬全準備，一定以民眾安全為優先，上頂樓前除先確定天候因素外，也特別說明防護措施及安全事項，同時做穿戴護具的演示。記者李成蔭／攝影
市府對於這次開放做好萬全準備，一定以民眾安全為優先，上頂樓前除先確定天候因素外，也特別說明防護措施及安全事項。記者張睿廷／攝影
市府對於這次開放做好萬全準備，一定以民眾安全為優先，上頂樓前除先確定天候因素外，也特別說明防護措施及安全事項。記者張睿廷／攝影

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