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獨／侯友宜臉書怎麼了？ 人氣暴增原因竟是他！

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜臉書近來人氣爆棚，其中10月底一篇貼文人氣逼近9萬人互動。記者李定宇／翻攝
新北市長侯友宜臉書近來人氣爆棚，其中10月底一篇貼文人氣逼近9萬人互動。記者李定宇／翻攝

新北市長侯友宜的粉絲專頁「侯友宜」，過往每則按讚數約在1千至數千左右，少有超過萬人按讚的情形，但9月開始按讚數開始人氣爆棚，10月更有一篇逼近9萬人按讚盛況。據了解，原來侯友宜改變臉書策略，從以往宣傳市政，改以宣傳市政並加上市長個人觀點，發文多了市長的「人」味在裡面，與市民的互動因此大幅提升，而這幕後獻策者，則是曾為檢察官的法制局長吳宗憲。

網路時代來臨，無論是政府機關、公司行號、藝人或至政治人物，無不透過社群網路行銷宣傳，但臉書觸及率詭譎多變，無不燒透臉書小編腦細胞。而今年9月前新北市長侯友宜臉書觸及率，每篇按讚數（包括讚、嗚、愛心等）僅約4千左右，上月卻暴增到每篇按讚數平均超過1萬5千，不少人議論紛紛猜測其中原因。

仔細觀察，侯友宜臉書從今年9月間開始，無論追蹤、按讚、瀏覽數都數倍於過往，並跳脫先前風格，據聞，獻策者是現任新北市法制局長，也是新北市府新媒體小組總召集人吳宗憲。吳宗憲則強調「市長臉書的廣告費是0元。」吳宗憲為檢察官出身，專長雖為法學領域，但他閒暇之餘，喜歡鑽研網路社群行銷策略。

他說，擔任新媒體小組總召後，依據心中對於市長的感覺，提出不同面向定位建議，讓侯友宜本人能夠透過臉書粉專分享擔任市長心情，與市民產生情感共鳴，進而拉近與民眾之間的距離，同時也讓市民能最直接明白市長施政方向及對於世事想法。

上月27日侯友宜一篇發文，提到「今天在議會被問及『如何讓人民相信你會捍衛國家？』對我而言，這從來不會是疑問句，而是肯定句！」文內並補充「公職生涯40年，我經歷過無數場生死槍戰…我絕對捍衛中華民國到底，這就是我愛國的立場和永遠不變的初心！」

發文充滿鐵漢風格，也點出侯友宜身為市長的思維，不僅留言數超過6790則，按讚數更直逼9萬人，成為4個月來最多按讚發文，互動率相當之高。另一則高互動發文，則是上月21日尋獲虎豹潭失蹤119小時的8歲女童遺體，侯友宜在臉書表示「妹妹，不害怕了，就讓找到妳的叔叔阿姨們呵護妳最後一程…回家的路上，妳並不孤單。」文字哀傷又觸動人心，吸引近8萬人按讚。

統計顯示，侯友宜粉專8月共計約45萬個讚、發文105篇，平均每篇僅約4200個讚。但10月僅發文42篇，卻獲得超過65萬個讚，平均每篇約15500個讚，互動暴增約3倍。細看發現，8月粉專仍以發布市政新聞、疫情狀況等新聞圖卡為主，某些疫情貼文僅1千個讚左右，互動率慘澹。而近來粉專出現許多市長心情分享，內文充滿「人味」後，按讚數則經常突破萬人以上。

觀察美國總統拜登臉書，超過1100萬人追蹤，雖偶有20萬人按讚貼文，但多僅為萬人按讚。而侯友宜粉專約57萬人追蹤，近期每則貼文多超過萬人按讚，相較之下發文互動率成效頗高。

據了解，原來侯友宜採納建議後，改變臉書策略，從以往宣傳市政，改以宣傳市政並加上市長個人觀點，發文多了市長本身的「人」味在裡面，同時將自己對於許多事件的價值觀直言說出，因此與市民的互動大幅提升。

「臉書貼新聞圖卡並不是宣傳市政最好的方法。」吳宗憲直言，臉書不是市政佈告欄，而是一個與民眾互動、傳達想法、分享價值觀的空間，侯市長透過文字，直接讓市民能夠了解他的想法，不再透過二手傳播讓市民猜測。同時，侯市長也可藉由互動留言功能了解市民想法，許多建言對於市政改善彌足珍貴。侯市長藉著臉書告訴民眾他是怎樣的人，加入了更多人的溫度後，讓市長存在每個市民身邊，自然臉書就更活絡。

新北市政府新媒體小組總召集人吳宗憲。圖／新北市法制局提供
新北市政府新媒體小組總召集人吳宗憲。圖／新北市法制局提供

侯友宜 疫情

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