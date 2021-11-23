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林昶佐罷免案 鍾小平等人送補件連署資料

中央社 / 台北23日電
立委林昶佐罷免案領銜人鄭大平、市議員鍾小平，上午帶6千多份連署書至台北市選委會，遞交第二階段補件連署書。記者楊正海／攝影
立委林昶佐罷免案領銜人鄭大平、市議員鍾小平，上午帶6千多份連署書至台北市選委會，遞交第二階段補件連署書。記者楊正海／攝影

無黨籍立委林昶佐罷免案第二階段連署未通過有效門檻，台北市議員鍾小平等人今天至台北市選委會送補件連署資料，北市選委會指出，將查對、點算，完成後送至中選會審定。

由鄭大平領銜提出的林昶佐罷免案，第一階段連署8月10日達法定人數，二階段連署人數應為原選舉區前次選舉人總數10%以上，也就是2萬4475人以上，不過，台北市選委會10月9日收到第二階段連署人名冊後，查對後發現合格份數不足規定。

台北市選委會之後查對結果，送件份數3萬1548份，不合規定依法應刪除共9431份，合格份數2萬2117份，不足規定人數為2358份，11月12日第二階段未通過有效門檻。

鄭大平與無黨籍北市議員鍾小平今天至北市選委會送補件連署資料，鍾小平接受媒體聯訪時說，共送6738份至北市選委會，像中正區曾有一天收到近600份連署書。

鍾小平表示，上次有出錯是因第一階段與第二階段連署人數約2000份為重複，另外就是在中正萬華區未居住4個月以上約5000份等，今天送補件資料後，預估明年1月底可能有結果。

台北市選委會副總幹事余淑𡝮事後接受媒體電訪時指出，收到補件連署書後將進行點算及確認件數，後續送戶政事務所查核比對，法律規定有40天，會斟酌連署書件數及戶所工作狀況。

她說，北市選委會就是進行查對聯署資料，雖補件人提到約6000餘份連署資料，仍要查核比對，但查核完成時間未定，若提前完成，將送中央選舉委員會審定。

北市 選委會 鍾小平

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