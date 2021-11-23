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月領3000元 新北今年青年租金補貼受理到11月底

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市府推出青年租金補貼，只要符合資格，就能申請每月3000月的補貼。圖／新北市城鄉局提供
新北市府推出青年租金補貼，只要符合資格，就能申請每月3000月的補貼。圖／新北市城鄉局提供

新北市110年度「青年租金補貼」將於11月30日截止受理，歡迎在新北市租屋，符合資格條件之青年朋友們把握最後機會，踴躍提出申請，將有機會獲得每月3000元的租金補貼，最長補貼12個月。

青年租金補貼申請條件有六項，分別為18歲以上，未滿40歲之單身或新婚或育有未滿7歲子女者、於新北市設籍或就學或就業、家庭成員於北北基桃均無自有住宅、家庭年收入須低於128萬元，且每人每月平均收入須低於5萬4600元、申請人與出租人或租賃房屋之所有權人不得為直系親屬關係、申請人及家庭成員不得同時請領政府其他住宅租金補貼。

新北市政府城鄉發展局表示，今年青年租金補貼共有1000個名額(單身500名、新婚200名、育有未滿7歲子女250名、青銀共居50名)，請民眾把握最後一周的時間，以線上或郵寄方式提出申請。

民眾劉小姐表示，自己是北漂族，大學畢業留在新北工作後，每月房租約1萬元，還要給家裡孝親費，生活過得拮据，新北市府的青年租金補貼能夠讓他一年多存3萬6000元，不無小補。

城鄉局指出，若審查期間有收到城鄉發展局電話或公文通知補件者代表文件有，應盡速補正，以免影響自身權益。青年租金補貼預計於110年12月底完成審查，111年1月以公文通知審查結果並開始核發補助。另外，若申請人數超過名額，將會以抽籤方式來決定補貼對象。

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