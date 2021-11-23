新泰溫仔圳重劃案 二區搬遷期限至今年底

新北市政府推動新、泰塭仔圳市地重劃案，16日針對一區內明顯延宕搬遷的違法建物進行勸離拆除，強調市府對於重劃案的魄力與決心；而二區補償金發價等行政作業也持續進行，當天也同步進行拆除工程作業，地政局提醒，二區搬遷期限至今年年底。

地政局說明，一區自去年9月公告開始，給予區內民眾為期一年的自動搬遷期限，至今年9月28日止，逾期搬遷除了不發給自動搬遷獎勵金外，對於指標性違章建築、有公共安全危險之虞或明顯延宕拆遷作業情形之建物，將進入強制拆除前置作業，期間會先進行溝通勸離拆除，若影響工程進行，仍接續啟動強拆。

上周二拆除的物件，是新北大道一處明顯延宕拆遷的違法建物，當天經溝通後，市府人員終於取得搬遷戶同意並將屋內清空，交由市府立即拆除。市府人員表示，市府有決心要推動塭仔圳開發案，請民眾務必配合相關作業，以創造市府與市民雙贏的局面。