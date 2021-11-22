五股「夏綠地」模式不停歇 新北明年啟動大柑園都計

新北近年積極翻轉都市空間，並規劃「微笑曲線」意象將各地的改造串連起來，尤其上個月完成的「五股夏綠地」更成為示範指標。新北城鄉局表示，現在除已經有許多成果及進行中的計畫外，明年還將啟動大柑園及麥仔園計畫，打造「微笑曲線」外的新亮點。

新北上個月完成執行五股「夏綠地」專案，解決五股垃圾山違章建築與公共安全的問題；原本677家業者中，僅109家獲得原地轉型機會，讓廠房、土地合法化，當地改造後環境美化不少。

事實上，新北近年持續努力改變城市空間，以「微笑曲線」意象及公私協力打造全齡友善環境，不只近來的五股垃圾山大改造，像新泰塭仔圳地上物拆遷、三重第二行政中心即將動工、新店十四張開發等，都逐步嶄露成果。

另外，規劃中的蘆洲南北側、土城彈藥庫、板橋浮洲、中和灰磘等，也慢慢隨軌道建設逐步到位，一路翻轉新北市容，而在這些微笑曲線帶之外，新北也規劃明年啟動大柑園及麥仔園開發計畫。

城鄉局綜合規劃科長張琬如表示，兩地區都為新北市國土計畫中的一環，其中大柑園地區因為有許多工廠，因此應該會朝產業區去做規劃；麥仔園則因為會有捷運三峽鶯歌線通過，因此會朝住商區去做規劃。