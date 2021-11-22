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五股「夏綠地」模式不停歇 新北明年啟動大柑園都計

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北上個月完成執行五股「夏綠地」專案，解決五股垃圾山違章建築與公共安全的問題。圖／新北工務局提供
新北上個月完成執行五股「夏綠地」專案，解決五股垃圾山違章建築與公共安全的問題。圖／新北工務局提供

新北近年積極翻轉都市空間，並規劃「微笑曲線」意象將各地的改造串連起來，尤其上個月完成的「五股夏綠地」更成為示範指標。新北城鄉局表示，現在除已經有許多成果及進行中的計畫外，明年還將啟動大柑園及麥仔園計畫，打造「微笑曲線」外的新亮點。

新北上個月完成執行五股「夏綠地」專案，解決五股垃圾山違章建築與公共安全的問題；原本677家業者中，僅109家獲得原地轉型機會，讓廠房、土地合法化，當地改造後環境美化不少。

事實上，新北近年持續努力改變城市空間，以「微笑曲線」意象及公私協力打造全齡友善環境，不只近來的五股垃圾山大改造，像新泰塭仔圳地上物拆遷、三重第二行政中心即將動工、新店十四張開發等，都逐步嶄露成果。

另外，規劃中的蘆洲南北側、土城彈藥庫、板橋浮洲、中和灰磘等，也慢慢隨軌道建設逐步到位，一路翻轉新北市容，而在這些微笑曲線帶之外，新北也規劃明年啟動大柑園及麥仔園開發計畫。

城鄉局綜合規劃科長張琬如表示，兩地區都為新北市國土計畫中的一環，其中大柑園地區因為有許多工廠，因此應該會朝產業區去做規劃；麥仔園則因為會有捷運三峽鶯歌線通過，因此會朝住商區去做規劃。

張琬如指出，目前兩地計畫都在明年啟動，若明年初發包順利，接下來就可以進行計畫細節研擬，並找相關單位討論，以及做好分區等相關程序。

新北以「微笑曲線」意象，打造整體開發縫合都市計劃。圖／新北城鄉局提供
新北以「微笑曲線」意象，打造整體開發縫合都市計劃。圖／新北城鄉局提供

捷運 建築 新北

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