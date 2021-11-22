負債建社宅讓蔡英文總統剪綵？ 議員：中央擺爛有居住正義嗎

台中市議員李中今質詢指出，中央為了讓蔡英文總統為社宅剪綵，中央不作為就威脅地方政府拚命建社宅。他說，監察院提出報告，現階段所有社宅都借錢來蓋，但「社宅自償率低」蓋越多，將來要還的本金加利息就越多，而不是落實居住正義。

李中指出，說好中央與地方各蓋一半的，但蔡英文總統上任5年多以來，中央的進度始終都是規劃中、零建成，現在蘇貞昌院長卻因想要讓總統剪綵而地方語出威脅，這讓地方政府情何以堪？各縣市政府積極響應中央社宅政策，像台中就已興建5000多戶，反而中央政府自己擺爛。

李中說，中央政府最要不得的，是放著國有財產署很多建地不用，但偏偏要變更地方的文教用地，例如台中南區的文小38、北屯區的文中小2。有些指定用地的聯外道路根本就是小巷弄，亂規劃一通，他認為連規劃程序都沒正義，哪來居住正義？

李中指出，監察院的「社會住宅政策推動成效及檢討」研究報告指出，自償率除了雙北勉強合格外，其他縣市基本上要達到自償很難「能達到六成就已經很不錯了。」

以台中社會住宅為例，平均每戶的興建成本是257萬元，如果每月收6000元租金計算，要整整35.7年才能回收建築本金，還不算維修與利息等金額。如遇到地方政府沒錢維護，若干年後是不是變成高雄「城中城」翻版？

李中說，以韓國為例，社會住宅讓收入低於全國百分之10的民眾申請居住，但我們中央政策卻讓收入低於百分之50的民眾申請，建材要反映成本，租金不一定讓弱勢戶可負擔，弱勢合只能找類似高雄城中城的危老建物住，租金一個月兩、三千元，社會住宅到底發揮什麼作用？

李中表示，目前絕大多數的社會住宅，都向銀行借貸興建，政府蓋越多，製造的債務就越多，這幾百億、幾千億的債務將來還是落在青年來償還，為了讓總統剪綵拚命蓋社會住宅，真的有正義嗎？