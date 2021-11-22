快訊

高雄4樓高鳳凰木染絕症「病倒」 大晴天突倒塌壓毀6車

氣溫開始溜滑梯！彭啟明：此波明最冷低溫現12度

負債建社宅讓蔡英文總統剪綵？ 議員：中央擺爛有居住正義嗎

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員李中批中央社宅政策。記者陳秋雲／攝影
台中市議員李中批中央社宅政策。記者陳秋雲／攝影

台中市議員李中今質詢指出，中央為了讓蔡英文總統為社宅剪綵，中央不作為就威脅地方政府拚命建社宅。他說，監察院提出報告，現階段所有社宅都借錢來蓋，但「社宅自償率低」蓋越多，將來要還的本金加利息就越多，而不是落實居住正義。

李中指出，說好中央與地方各蓋一半的，但蔡英文總統上任5年多以來，中央的進度始終都是規劃中、零建成，現在蘇貞昌院長卻因想要讓總統剪綵而地方語出威脅，這讓地方政府情何以堪？各縣市政府積極響應中央社宅政策，像台中就已興建5000多戶，反而中央政府自己擺爛。

李中說，中央政府最要不得的，是放著國有財產署很多建地不用，但偏偏要變更地方的文教用地，例如台中南區的文小38、北屯區的文中小2。有些指定用地的聯外道路根本就是小巷弄，亂規劃一通，他認為連規劃程序都沒正義，哪來居住正義？

李中指出，監察院的「社會住宅政策推動成效及檢討」研究報告指出，自償率除了雙北勉強合格外，其他縣市基本上要達到自償很難「能達到六成就已經很不錯了。」

以台中社會住宅為例，平均每戶的興建成本是257萬元，如果每月收6000元租金計算，要整整35.7年才能回收建築本金，還不算維修與利息等金額。如遇到地方政府沒錢維護，若干年後是不是變成高雄「城中城」翻版？

李中說，以韓國為例，社會住宅讓收入低於全國百分之10的民眾申請居住，但我們中央政策卻讓收入低於百分之50的民眾申請，建材要反映成本，租金不一定讓弱勢戶可負擔，弱勢合只能找類似高雄城中城的危老建物住，租金一個月兩、三千元，社會住宅到底發揮什麼作用？

李中表示，目前絕大多數的社會住宅，都向銀行借貸興建，政府蓋越多，製造的債務就越多，這幾百億、幾千億的債務將來還是落在青年來償還，為了讓總統剪綵拚命蓋社會住宅，真的有正義嗎？

社會住宅 社宅 台中市 蔡英文

延伸閱讀

影／超商店員被刺死 藍營批總統：不要只會剪綵

高雄鳳山2社宅開工 蔡總統：中央地方合作典範

蔡英文為高雄2社宅動土 強調落實居住正義是重要政策

政院加速推社宅 蘇貞昌：研擬公布不配合的縣市

相關新聞

台中消防月曆今出爐 盧秀燕打趣：有朋友從中找女婿媳婦

台中市消防局邀請16位男女消防隊員擔任明年度消防月曆的形象大使，今天消防局在市政府廣場，舉辦月曆發表記者會，明年主題以「...

負債建社宅讓蔡英文總統剪綵？ 議員：中央擺爛有居住正義嗎

台中市議員李中今質詢指出，中央為了讓蔡英文總統為社宅剪綵，中央不作為就威脅地方政府拚命建社宅。他說，監察院提出報告，現階...

南投健走節12月健康登場 完走再抽電動機車、平板

疫情趨緩漸解封，為鼓勵民眾到戶外活動，南投縣政府舉辦「2021南投健行節」，精選南投市撼龍步道、雙龍七彩吊橋步道辦理健行...

彰化員林市長之戰出現煙硝味 陳秋蓉批公所移樹浪費公帑

前彰化縣議員陳秋蓉最近po文批評員林市公所在今年初元宵燈會為了佈置燈區，把員林市八條通三角綠地綠意盎然的真柏（又名偃柏）...

2022台中消防猛男美女秀肌肉 民眾捐血可獲得消防月曆

台中市政府消防局今發表2022年消防形象月曆，12位男性及4位女性消防員參與拍攝，展現專業，每個月份介紹水箱車、直線雲梯...

少年時受扶助考上國立大學 他回扶助單位反餽助弱勢兒

當年受扶助的李姓學生，在考上國立成功大學後，利用課暇時間，回到扶助單位「社團法人臺中市社區文化協進會」，義務輔導如當年自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。