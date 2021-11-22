淡水漁會「螃蟹肥了」特賣 民眾搶購三點蟹
新北市淡水區漁會在上週未舉辦「螃蟹肥了」冬令漁獲推廣活動，並邀請民眾一起搭乘漁船前往淡水河口進行放流原生文蛤苗，有二百萬顆，復育在地文蛤族群資源，以及爭難活動之外，現場大家大排長龍，為的就是要搶購鮮蟹特賣60元1隻三點熟蟹活動，相當熱鬧。
淡水區漁會表示，現場鮮魚品嚐試吃會，試吃的白帶魚、吻仔魚及小卷都是漁民親自捕撈的新鮮漁獲烹煮，同時欣賞淡水漁業文化特色「石滬」，了解先民的智慧，還有在地繪畫教室秀233，教大小朋友進行，烏魚旗手繪活動，現場懸掛老師與小朋友親自彩繪的烏魚旗，童趣味十足。
新北市漁業處長張麗珍表示，淡水漁人碼頭，正式名稱為「淡水第二漁港」，新北市長年以來的建設，公車、交通船以及淡海輕軌，搖身一變成為新北最便捷的漁港，結合淡水河沿途的觀光景點，塔配漁會的「魚藏」餐廳採用當日新鮮送達的漁獲，精心烹調，未來市府與新北在地各漁會合作挖掘漁港特色，活化漁港機能，達到漁業永續的目的。
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