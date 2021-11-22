淡水花園城市為主軸 要打造溪岸賞花步道

新北市淡水區新市鎮公司田溪穿過大片的社區住宅大樓，平常就是在地居民休閒散步以及假日運動的好去處，因此新北市議員蔡錦賢就邀集新北市景觀處、淡水區公所等單位會勘，希望可以將3.5公里長的溪岸步道，種植花卉植栽，讓這一條公司田溪一年四季都可賞花。

新北市議員蔡錦賢表示，淡水公司田溪腳踏車道，全長約3.5公里，從濱海路一段 沿著公司田溪到輕軌台北海洋大學站，每天的早晨和黃昏的時候，常有民眾在此優閒散步、運動，享受公司田溪的美景步道或騎乘腳踏車邊騎邊欣賞淡水新市鎮景觀，因此將會協助區公所爭取經費進行植栽改善。

淡水區長巫宗仁表示，為了讓淡水區以花園城市為主軸，綠美化新市鎮景觀，透過專業種植學者評估，考量氣候等因素，希望一年四季都有花卉欣賞，將找尋適合淡水氣候的植物，例如紫葳花搭配上不同季節灌木植物蒔花點綴，景致隨四季變化呈現不同風貌，同時運用植栽高低分為前景及後景營造出層次感，並尊重自然的演替，更能提升綠美化景觀品質，讓整體的環境變得更美麗。