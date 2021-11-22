快訊

新店帽T男連開4槍擊斃人 逃逸「頻換交通工具」將車遺棄在這

「我金山我驕傲」健走路跑成功 明年319再見

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山區「我金山我驕傲」健走路跑活動，區長廖武輝也預告，明年第二屆3月19日繼續開跑。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區「我金山我驕傲」健走路跑活動，區長廖武輝也預告，明年第二屆3月19日繼續開跑。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區第一屆我金山我驕傲健走路跑活動，上週六(20)日傍晚登場，雖然下起小雨，但跑者、健走民眾依舊熱情參與，而區長廖武輝也預告，明年第二屆我金山我驕傲健走路跑活動，將會在萬金石馬拉松前一天3月19日繼續開跑，歡迎民眾鎖定報名，一起來看見金山的美好。

上週六(20)日傍晚在區長廖武輝與嘉賓一起鳴槍宣告開跑，民眾與跑者向前出發，我金山我驕傲的健走路跑以知名的會跳舞的波浪路為主要路線，全長3.8公里，行經磺清大橋光雕投影景點，以及美麗又生態豐富的清水農地，全程走完不但可以運動到還可以飽覽金山之美。

金山區長廖武輝表示，今年的第一屆我金山我驕傲健走路跑活動，好事多磨因為疫情的關係，從5月20日一路延期到11月20日才舉行，恰好就是萬金石馬拉松的前一天，而明年也將依循今年的模式在萬金石馬拉松前一天3月19日繼續開跑，希望鼓勵運動風氣養成之餘，也可以透過年度盛會，行銷金山，讓更多愛運動的跑者，看見金山之美。

金山 健走 路跑 新北

延伸閱讀

金山首屆健走路跑 為萬金石馬拉松揭序幕

金山公園公廁有特色 融入地瓜、杜鵑花造型

萬金石馬拉松熱身金山路跑 免費報名豐富完賽禮CP值高

金山流蘇、杜鵑公園公廁啟用 甘藷、杜鵑造型有特色

相關新聞

五股「夏綠地」模式不停歇 新北明年啟動大柑園都計

新北近年積極翻轉都市空間，並規劃「微笑曲線」意象將各地的改造串連起來，尤其上個月完成的「五股夏綠地」更成為示範指標。新北...

醫療品質再提升 新店耕莘醫院引進最新「達文西機械手臂」

新店耕莘醫院引進目前最新型的「達文西機械手臂」，今(22)日上午在A棟一樓大廳舉辦啟用儀式，耕莘醫院董事長鍾安住總主教特地到場進行祈福儀式，並期許藉由達文西機械手臂高精密的技術，降低手術風險。

疫情讓生活困苦 瑞芳里長申請物資助紓困

今年五月開始新冠疫情爆發至今，影響到許多人的生活，在瑞芳區吉安里就有不少因為疫情影響，連帶收入減少，生活過得較為困難，因此新北市政府提供相關物資，今(22)日由瑞芳區吉安里長謝永昌就先到公所領了十箱，讓有需要的民眾依序帶回。

「我金山我驕傲」健走路跑成功 明年319再見

金山區第一屆我金山我驕傲健走路跑活動，上週六(20)日傍晚登場，雖然下起小雨，但跑者、健走民眾依舊熱情參與，而區長廖武輝也預告，明年第二屆我金山我驕傲健走路跑活動，將會在萬金石馬拉松前一天3月19日繼續開跑，歡迎民眾鎖定報名，一起來看見金山的美好。

淡水花園城市為主軸 要打造溪岸賞花步道

新北市淡水區新市鎮公司田溪穿過大片的社區住宅大樓，平常就是在地居民休閒散步以及假日運動的好去處，因此新北市議員蔡錦賢就邀集新北市景觀處、淡水區公所等單位會勘，希望可以將3.5公里長的溪岸步道，種植花卉植栽，讓這一條公司田溪一年四季都可賞花。

淡水漁會「螃蟹肥了」特賣 民眾搶購三點蟹

新北市淡水區漁會在上週未舉辦「螃蟹肥了」冬令漁獲推廣活動，並邀請民眾一起搭乘漁船前往淡水河口進行放流原生文蛤苗，有二百萬顆，復育在地文蛤族群資源，以及爭難活動之外，現場大家大排長龍，為的就是要搶購鮮蟹特賣60元1隻三點熟蟹活動，相當熱鬧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。