「我金山我驕傲」健走路跑成功 明年319再見

金山區第一屆我金山我驕傲健走路跑活動，上週六(20)日傍晚登場，雖然下起小雨，但跑者、健走民眾依舊熱情參與，而區長廖武輝也預告，明年第二屆我金山我驕傲健走路跑活動，將會在萬金石馬拉松前一天3月19日繼續開跑，歡迎民眾鎖定報名，一起來看見金山的美好。

上週六(20)日傍晚在區長廖武輝與嘉賓一起鳴槍宣告開跑，民眾與跑者向前出發，我金山我驕傲的健走路跑以知名的會跳舞的波浪路為主要路線，全長3.8公里，行經磺清大橋光雕投影景點，以及美麗又生態豐富的清水農地，全程走完不但可以運動到還可以飽覽金山之美。

金山區長廖武輝表示，今年的第一屆我金山我驕傲健走路跑活動，好事多磨因為疫情的關係，從5月20日一路延期到11月20日才舉行，恰好就是萬金石馬拉松的前一天，而明年也將依循今年的模式在萬金石馬拉松前一天3月19日繼續開跑，希望鼓勵運動風氣養成之餘，也可以透過年度盛會，行銷金山，讓更多愛運動的跑者，看見金山之美。