疫情讓生活困苦 瑞芳里長申請物資助紓困

今年五月開始新冠疫情爆發至今，影響到許多人的生活，在瑞芳區吉安里就有不少因為疫情影響，連帶收入減少，生活過得較為困難，因此新北市政府提供相關物資，今(22)日由瑞芳區吉安里長謝永昌就先到公所領了十箱，讓有需要的民眾依序帶回。

一箱箱紙箱堆滿在活動中心，打開一看是滿滿的乾糧物資，有米，醬油，速食包，衛生紙等等，這是新北市政府為了因為疫情連帶生生和生計都受到影響的民眾，所提供的物資，雖然不多，但對於民眾來說，可以暫時度過這段艱困時刻。

民眾陸陸續續來到吉安里活動中心，里長謝永昌先是說明物資由來，再親手交到民眾手上，里長說，里內本來弱勢民眾就不少，更因為疫情，讓許多原本只是打零工維持家計的民眾，頓時收入都減少，因此也協助申請了十多份的急救物資，希望讓民眾紓困。

接過里長手上的物資，民眾心中滿滿感謝，里長謝永昌也說，現在好不容易疫情趨於穩定，這些物資的幫助實際上還是有限，如果有需要申請物資的民眾，可以請里長協助申請。

民眾陳小姐說，因為疫情原本的工作就停擺，收入也減少，感謝里長協助申請物資，讓他們的生活多少有幫助，也希望自己能趕快找到工作，讓生活回歸正常。