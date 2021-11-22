醫療品質再提升 新店耕莘醫院引進最新「達文西機械手臂」

新店耕莘醫院引進目前最新型的「達文西機械手臂」，今(22)日上午在A棟一樓大廳舉辦啟用儀式，耕莘醫院董事長鍾安住總主教特地到場進行祈福儀式，並期許藉由達文西機械手臂高精密的技術，降低手術風險。

耕莘醫院院長林恒毅表示，達文西手術的特色，是透過微創方式，以機器手臂進入體內執行手術，可以更精準的切除、修復和縫合，降低術中出血量、縮短病患住院天數，讓病人術後復原更快速。

林恒毅院長進一步指出，以攝護腺腫瘤為例，達文西手術可以進行更深部且精細的治療，降低術後的後遺症。

由於達文西手術系統操作完全依照醫師指令進行，所以醫師必須接受專業嚴謹的訓練，目前耕莘醫院的一般外科、泌尿外科、大腸直腸外科與婦產科等，已經能夠執行達文西手術，提供民眾多了一項微創手術的新選擇，大幅提升耕莘醫院的醫療水準。