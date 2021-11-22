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快儲水！新北樹林及新莊 26500戶27日起停水

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
為辦理樹林保安街管線汰換工程，新莊及樹林兩地多個里將於27日上午9時至隔日上午8時停水。記者李成蔭／攝影
為辦理樹林保安街管線汰換工程，新莊及樹林兩地多個里將於27日上午9時至隔日上午8時停水。記者李成蔭／攝影

辦理樹林保安街管線汰換工程，新莊及樹林多個里將於27日上午9時至隔日上午8時停水，預計有2萬6500戶面臨停水，新北水利局表示，停水期間提供22處臨時供水站，若在恢復供水後仍無水或缺水時，請儘速聯絡台水公司或水利局處理。

台灣自來水股份有限公司第十二區管理處表示，為辦理「樹林區保安街1200mm汰換管線工程」，將於11月27日上午9時至11月28日上午8時止，共計達23小時停水，請民眾預先儲水備用。

水利局指出，停水地區涵蓋樹林區及新莊區兩地，其中樹林區停水包括三福里、三興里、三龍里、三多里、圳生里、猐寮里、光興里、金寮里；新莊區則有丹鳳里、合鳳里、祥鳳里、裕民里、龍福里、龍鳳里、雙鳳里等里停水。

水利局補充，這次停水將設有22處臨時供水站，分別位於三多路光華公園旁、三多路139號前、光興街182號前、光興街119至135號口、武林國小前、保安街2段與猐寮街口、保安街3段1巷口、中正路455-1號前、忠義街與三寶街口、三福街56巷口、工興街8號前、龍鳳街27號、萬壽路1段379號前、俊興街283號前、俊興街與中正路口、萬壽路1段492號巷口旁、三福街47巷22號對面、萬壽路一段69巷口、龍安路66之16號、雙鳳路6號、天祥街72號、中正路730之2號。

水利局強調，停水期間會持續管制，以督促台水公司儘速完工復水，也請民眾配合關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災；恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知台水公司或新北水利局立即處理。

停水 新北

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