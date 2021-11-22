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北市春節防疫旅館量能緊繃 12月底前可增3千房

中央社 / 台北22日電

北市觀傳局今天表示，春節期間防疫旅館訂房率已突破8成，為讓民眾安心返台，預計12月底前可以再釋出3000房量能，呼籲民眾選擇合法旅館居家檢疫，勿入住非法日租套房。

台北市觀傳局今天發布新聞稿表示，隨著春節將至，防疫旅館量能逐步吃緊，住房率平均8至9成。為讓國人放心檢疫、平安返家，市府持續擴充量能，今天已有142家防疫旅館上線，房間數突破1萬房，數量居全國之冠，提供全國三分之一的量能。

觀傳局表示，將持續積極協調各旅館投入防疫旅館行列，並協調各機關人力全力衝刺，預計12月底前可再增加34家、共176家防疫旅館，可提供房間數將超過1萬3000房。

此外，觀傳局長劉奕霆呼籲，選擇10+4天或7+7天檢疫措施的旅客，務必遵循中央流行疫情指揮中心規定返家檢疫，切勿隨意入住非法日租套房，非法日租套房未能依規定消毒清潔、動線混雜，容易交叉感染、形成病毒傳播溫床，造成防疫破口。

劉奕霆說，觀傳局將加強取締非法日租套房，同時持續向旅宿業者宣導嚴禁惡意哄抬房價，若發現不合理漲價或因調整訂單而漲價的防疫旅館，將禁止申請政府防疫旅館補助。

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