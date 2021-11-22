快訊

高雄4樓高鳳凰木染絕症「病倒」 大晴天突倒塌壓毀6車

氣溫開始溜滑梯！彭啟明：此波明最冷低溫現12度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北市圖為你取暖 林口分館推「有溫度書展」

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市立圖書館林口分館推出「有溫度的書展」。圖／新北市立圖書館提供
新北市立圖書館林口分館推出「有溫度的書展」。圖／新北市立圖書館提供

氣溫急降，新北市立圖書館林口分館推出「有溫度的書展」，即日起只要到林口分館借閱書展書籍，便送你暖身茶包，借閱10本書再加送暖暖包，陪伴大家取暖；另外，林口分館也推出閱讀集點活動，只要到林口分館、林口西林圖書閱覽室、以及八里分館單次借滿10本書以上，便可集點參加抽獎活動，獎品包括全聯1000元禮券、有電動牙刷、LED檯燈、調理機、及體重計等。

為邀民眾一起閱讀，新北市立圖書館推出「有溫度的書展」，挑選了適合冬天閱讀的暖心作品，有充滿感動的舊日往事、扣人心弦的塵封記憶、溫暖動人的溫情故事、還有療癒暖心的心靈小品等。即日起只要到林口分館借閱書展書籍，便可兌換暖身茶包，借閱10本書再加碼送暖暖包，邀大家一起看好書，從心祛寒，溫暖身心靈。

林口分館同時推出「冬日閱讀集點大放送」活動，只要到林口分館、林口西林圖書閱覽室、以及八里分館單次借滿10本書以上，便可集點參加抽獎活動，集滿4點即可兌換抽獎券1張，獎項包括全聯1000元禮券、有電動牙刷、LED檯燈、調理機、及體重計等，活動即日起到12月底止。

林口 新北

延伸閱讀

新店男遭行刑式槍殺 侯友宜下令：全力緝凶一刻都不能等

環狀線三重段21公頃土地變更為住商區 後勢看漲

新北議員張志豪帶2議員參選人 路口冒雨宣講4不同意

遭馬英九點名不懂核安 侯友宜回擊了

相關新聞

因應返鄉潮 台北市農曆年前防疫旅館數擴增至1.3萬房間

因應農曆春節返鄉潮，台北市觀傳局積極擴增防疫旅館量能，截至11月22日已經有142間防疫旅館，房間數突破1萬房間數，占全...

環狀線三重段21公頃土地變更為住商區 後勢看漲

新北市都市計畫委員會近日審議通過擴大三重(五股興珍地區)都市計畫，將於明年上半年報請內政部審議。該區地目本多是農牧區，面...

搶攻額滿學校注意！下學年起北市國小新生入學提早

北市特色學校「搶破頭」，110學年度公國小學額滿學校就有49間。北市教育局修正「台北市公立國民小學新生分發及入學辦法」，...

快儲水！新北樹林及新莊 26500戶27日起停水

辦理樹林保安街管線汰換工程，新莊及樹林多個里將於27日上午9時至隔日上午8時停水，預計有2萬6500戶面臨停水，新北水利局表示，停水期間提供22處臨時供水站，若在恢復供水後仍無水或缺水時...

新北市圖為你取暖 林口分館推「有溫度書展」

氣溫急降，新北市立圖書館林口分館推出「有溫度的書展」，即日起只要到林口分館借閱書展書籍，便送你暖身茶包，借閱10本書再加...

新北疏洪十二路改善後明重開 可望減少車禍、舒緩車流

新北疏洪十二路因轉彎處角度大，常有民眾車速過快而轉不過去或偏離車道，新北高灘處邀集交通局等市府相關單位重新設計路型及施工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。