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新北市圖為你取暖 林口分館推「有溫度書展」
氣溫急降，新北市立圖書館林口分館推出「有溫度的書展」，即日起只要到林口分館借閱書展書籍，便送你暖身茶包，借閱10本書再加送暖暖包，陪伴大家取暖；另外，林口分館也推出閱讀集點活動，只要到林口分館、林口西林圖書閱覽室、以及八里分館單次借滿10本書以上，便可集點參加抽獎活動，獎品包括全聯1000元禮券、有電動牙刷、LED檯燈、調理機、及體重計等。
為邀民眾一起閱讀，新北市立圖書館推出「有溫度的書展」，挑選了適合冬天閱讀的暖心作品，有充滿感動的舊日往事、扣人心弦的塵封記憶、溫暖動人的溫情故事、還有療癒暖心的心靈小品等。即日起只要到林口分館借閱書展書籍，便可兌換暖身茶包，借閱10本書再加碼送暖暖包，邀大家一起看好書，從心祛寒，溫暖身心靈。
林口分館同時推出「冬日閱讀集點大放送」活動，只要到林口分館、林口西林圖書閱覽室、以及八里分館單次借滿10本書以上，便可集點參加抽獎活動，集滿4點即可兌換抽獎券1張，獎項包括全聯1000元禮券、有電動牙刷、LED檯燈、調理機、及體重計等，活動即日起到12月底止。
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