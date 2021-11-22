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因應返鄉潮 台北市農曆年前防疫旅館數擴增至1.3萬房間

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
為讓國人安心返台檢疫，北市觀傳局也積極協調各旅館投入防疫旅館行列，協調各機關人力全力衝刺，預計12月底前再增34家防疫旅館，提供房間數超過1萬3千間。圖／北市觀傳局提供
為讓國人安心返台檢疫，北市觀傳局也積極協調各旅館投入防疫旅館行列，協調各機關人力全力衝刺，預計12月底前再增34家防疫旅館，提供房間數超過1萬3千間。圖／北市觀傳局提供

因應農曆春節返鄉潮，台北市觀傳局積極擴增防疫旅館量能，截至11月22日已經有142間防疫旅館，房間數突破1萬房間數，占全國防疫旅館量能3分之1，數量居全國之冠。為讓國人安心返台檢疫，北市觀傳局也積極協調各旅館投入防疫旅館行列，協調各機關人力全力衝刺，預計12月底前再增34家防疫旅館，提供房間數超過1萬3千間。

隨著明年農曆春節返鄕人潮大增，各縣市防疫旅館量能逐步吃緊，為維持北市防疫旅宿量能及穩定明年春節防疫旅館房價，觀傳局持續向旅宿業者宣導，嚴禁惡意哄抬房價，並配合交通部觀光局政策，對於不合理漲價或因調整訂單而漲價的防疫旅館，經查證屬實者，將不得申請政府防疫旅館補助。

針對中央最新春節期間10+4天及7+7天檢疫措施，觀傳局長劉奕霆也呼籲，選擇10+4天及7+7天檢疫旅客，離開防疫旅館後的4天及7天，務必依據中央流行疫情指揮中心規定返家檢疫，切勿隨意入住非法日租套房。

劉表示，違法日租套房未能依規定消毒清潔、動線混雜，如反覆接待居家檢疫者入住，容易交叉感染、形成病毒傳播溫床，易形成防疫破口。觀傳局亦將同步加強取締非法日租套房。 

台北市觀傳局積極擴增防疫旅館量能，截至11月22日已經有142間防疫旅館，房間數突破1萬房間數，占全國防疫旅館量能3分之1，數量居全國之冠。圖／北市觀傳局提供
台北市觀傳局積極擴增防疫旅館量能，截至11月22日已經有142間防疫旅館，房間數突破1萬房間數，占全國防疫旅館量能3分之1，數量居全國之冠。圖／北市觀傳局提供

防疫旅館 觀傳局 春節返鄉 北市

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