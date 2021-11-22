環狀線三重段21公頃土地變更為住商區 後勢看漲

新北市都市計畫委員會近日審議通過擴大三重(五股興珍地區)都市計畫，將於明年上半年報請內政部審議。該區地目本多是農牧區，面積高達21公頃，城鄉局為配合北環段Y19B站開發，決定將該處變更為住商混合區，全案通過後將徵收計畫用地，並依權值估價依比例分配給原地主。民代提醒，現址目前仍有多家工廠，市府開發時，應同時協助業者針找新址，以免出現反彈。

環狀線北環段即將動工，其中Y19B站周邊為三重(五股興珍地區)，範圍落在中山高速公路以南、疏洪東路以東、西側臨二重疏洪道的非都市土地，面積約21公頃。該區原本幾乎都是農牧區，有許多違章工廠、鐵皮屋，市府希望能重新整併該地段，重新開發成住商混合區。

新北市城鄉局今年3月30日開始辦理都市計畫公開展覽，經過3次市都委會專案小組審查，於11月19日通過新北市第135次都市計畫委員會審議，明年初會送至內政部審議。

若計畫順利通過，市府會徵收區內土地，重新分配使用，其中30%會改為住宅區、商業區，另外70%則會變更為公共設施用地、文教區及零星分區。原本在區內的穀保家商、更寮國小都會保留，不會被徵收。

城鄉局表示，未來徵收土地後，他們會在該處規畫公園、綠地等公共建設，這部分會由地主共同分擔，方式是以地抵價。也就是說，市府會依據權值估價，將地主部分土地拿來興建公共設施，另一部分則依比例分配給原地主，讓他們興建住宅或是商業大樓。

新北市城鄉局綜合規畫科長張琬如指出，目前全案進度仍要待內政部審議後才能確定時程，但順利通過後，預計會花3年做前段作業，包括地籍清理、地上物清查，後續還有標售土地、興建公園、水電設施、排水系統等公共工程，全部開發完成約須7年。

新北市議員李坤城表示，自己對此案樂觀其成，捷運沿線開發後，將能促進地方發展，不過由於該處工廠多，市府在徵收過程時，應協助業者媒合其他適合的新址，避免工廠員工失業，甚至出現反彈聲浪。

新北市經發局長何怡明回應，市府在做整體開發時，皆會有配套措施，他們會協助業者做投資評估，思考是否要做轉型或者搬遷，若是要遷移工廠，市府便會提供媒合服務、低利優惠，幫助業者尋找適合的新址。