新北疏洪十二路改善後明重開 可望減少車禍、舒緩車流

新北疏洪十二路因轉彎處角度大，常有民眾車速過快而轉不過去或偏離車道，新北高灘處邀集交通局等市府相關單位重新設計路型及施工改善，歷經91天工期，明天終於將全面雙向通車，屆時可望舒緩當地通勤車流，並提供用路人舒適及安全的通行環境。

新北二重疏洪道內有部分路線，受限於舊有道路，轉彎處變化幅度大，像疏洪十二路即是其中一例，行經的民眾常覺得「卡卡」，相當不方便。高灘處說明，該路段原先直線道路接轉彎處角度大，轉彎前直線段長，有時民眾車速快會轉不過去或偏離車道，因此近年也常發生車禍案件。

高灘處指出，雖然近年警方加強取締已經有改善，但根本問題未解決，因此決定在去年邀集交通局等相關交通專業單位著手規劃設計新路型，並於今年4月完成核定，7月初完成發包，以提供市民更優質且安全的通行環境。

高灘處表示，市府這次重新設計疏洪十二路線型，並於8月24日至11月22日期間91天採封閉道路方式施工，以確保整體道路品質。高灘處同時強調，期間以疏洪一路及疏洪五路一段作為替代道路，並做好交通維持措施，以確保市民行車安全。

家住新莊且常行經的林小姐表示，此次施工改道的相關告示很清楚，但封閉期間還是對用路人有一定影響，像是13號越堤道少了疏洪十二路分流，通勤時間的車流非常擁擠，轉彎往重新堤外道時又不方便，所以疏洪十二路真的是通行要道，期待這次開放後，除能體驗新路型，也舒緩車流狀況。

高灘處表示，疏洪十二路改善工程今日完工後，明起就恢復雙向通車，民眾可使用該路段往來往三重、新莊、蘆洲、五股，施工期間雖然造成用路人通行稍微不便，但相信完工後能大大提升車輛行經時的安全性及舒適性，也感謝市民在施工時對工程執行的支持及等待，大家一同共創優質通行路線。