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新店寶高園區招商甫落幕 新北明年又有新動作了

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
為加速疫後產業復甦，新北市府11月30日將舉辦招商大會，三個面向包括土地招商媒合會、就業博覽會及名人講堂。圖／新北市經發局提供
為加速疫後產業復甦，新北市府11月30日將舉辦招商大會，三個面向包括土地招商媒合會、就業博覽會及名人講堂。圖／新北市經發局提供

新北新店寶高園區第一期招商甫落幕，為加速疫後產業復甦，新北市府11月30日將舉辦招商大會，三個面向包括土地招商媒合會、就業博覽會及名人講堂。另外，新北經發局透露，除了明年寶高園區第二期即將做工程開發，林口工一工業區也會有釋出的動作。

新店寶高園區日前招商結束，成功吸引鴻海（2317）、華電聯網（6163）、美商太陽鳥等六家研發團隊進駐。尤其鴻海將以寶高園區為基地，發展次世代智能電動車產業。至於明年是否有其他招商計畫，新北經發局招商科長李泓逸說，明年寶高園區第二期，也即將做工程開發，第一、二期園區加起來，將有10公頃左右，樓地板面積扣掉公設也有15公頃左右，是近年來說較大、較新的園區。

李泓逸也透露，除了寶高園區，明年林口工一工業區也會有釋出的動作，將以物流、倉儲、或者是低汙染製造的產業為主，由於臨近航空城、高速公路，不僅能滿足業者貨運的需求，也有倉儲空間；園區面積將會有100公頃，產業面積（可以蓋廠房的面積）約60公頃。

經發局長何怡明說，今年「2021新北招商高值加倍大會」，除了土地招商媒合服務外，也首次和就業服務處合作，盼望藉由招商企業實質釋出工作機會，讓民眾對新北投資更有感。

在土地招商媒合分為3大面向，一是匯集經發局、地政局、財政局、捷運局、都更處及市場處等用地，釋出約14公頃的公有土地；其次邀請「工業區立體化」與「招商一條龍」服務案，釋出15.3萬坪新店寶高園區及民間廠辦單元。最後，邀請新北市不動產仲介經紀商業同業公會，提供相關土地、廠房、廠辦及商辦等資源，以媒合諮詢櫃台及招商說明會，協助企業快速找到所需用地。

在就業博覽會方面，則邀請到許多「工業區立體化」與「招商一條龍」服務案廠商，包括鴻海集團、南亞科技、中華工程、微星科技、群光電子與藍天電腦等17家企業，釋出逾600個職缺，如半導體設計工程師、研發工程師、產品開發工程師、金屬模具設計工程師與管理職缺等。

最後，名人講堂以「下一個5年你在哪裡？」為主題，邀請高力國際總經理劉學龍等3位土地、產業及人資專家，分享後疫情時代的產業布局和人才市場需求變化，盼啟動疫後經濟新動能。

新北市府11月30日將舉辦招商大會，三個面向包括土地招商媒合會、就業博覽會及名人講堂。圖／新北市經發局提供
新北市府11月30日將舉辦招商大會，三個面向包括土地招商媒合會、就業博覽會及名人講堂。圖／新北市經發局提供
位於新店的寶高智慧園區，鴻海、華電聯網、太陽鳥等國際廠商將進駐。圖／新北市經發局提供
位於新店的寶高智慧園區，鴻海、華電聯網、太陽鳥等國際廠商將進駐。圖／新北市經發局提供

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