新北「類家庭照顧」今年增10戶 民間捐22萬元家具協助

新北自2017年首創「類家庭照顧服務」，今年再增10戶，民間團體特別捐贈22萬多元的「類家庭家具」，讓失親失依的孩子在安全、舒適、充滿愛與包容的環境中快樂成長。新北社會局長張錦麗表示，感謝民間團體一起送愛做公益，讓類家庭持續擴大，新北目前共提供21戶家庭，其中已有14戶、28名兒童受穩定生活照顧。

社會局「類家庭照顧服務」今年在永和及新店新增10戶家庭，新莊菁美扶輪社為此結合5個扶輪社與2間家具廠商，共同捐贈22萬多元的生活家具，期望給這10戶的兒少使用，讓他們有安全舒適的成長及居住空間。

新莊菁美扶輪社長林喬語表示，自己在家具工廠長大，再加上扶輪社3490地區總監黃文龍也是從事家具事業，理念相同，對方在討論捐贈時是「一秒都不考慮」。受委辦類家庭之一的中華更生少年關懷協會主任謝宗燁，也在民間團體捐贈後，特別獻上滿滿的感謝卡贈送給捐助者，卡片中寫滿類家庭孩童感謝社會愛心的心聲。

張錦麗表示，此次民間所捐贈的「類家庭兒少家園日常家具」，是以需要被安置的兒少為出發點，會特別了解住家房間格局、量測尺寸、孩童狀況，以量身定做來符合孩童需求，更有溫暖家庭的感覺。因此這次特別感謝民間力量私公協力，一起送愛做公益，讓失親失依的孩子們能在充滿愛與包容的環境中快樂成長。

張錦麗指出，新北從2017年協同城鄉局運用社會住宅全國首創「類家庭照顧服務」，使被迫暫時離開原生家庭的孩童，如受虐、父母雙亡等情況，讓他們能持續在家庭式安置環境中成長。新北目前有21戶家庭，可提供56位兒少照顧服務，其中已有14戶愛心家庭協助28名受安置兒少穩定生活照顧，未來也還有空間再擴充。

張錦麗強調，這些招募的專業照顧者都是必須經過訓練，及考取證照後才能照顧兒少，社會局也會持續追蹤照顧情況，並定期訓練及適時導入相關資源，待孩童狀況有較大好轉後，再回到寄養家庭或安置機構，讓其他需要被細心照顧的孩童入住。