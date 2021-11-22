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青山宮遶境 交通管制影響3路段、20多條公車路線

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
艋舺青山宮將在11月24日至26日舉辦「艋舺青山宮靈安尊王聖誕慶典遶境」。聯合報系資料照
艋舺青山宮將在11月24日至26日舉辦「艋舺青山宮靈安尊王聖誕慶典遶境」。聯合報系資料照

當地有「小過年」之稱的艋舺青山宮祭典，不僅是國內指標性的年度宗教盛事，也盼藉由延續傳統文化，融合民俗信仰慶典與振興觀光，北市公運處表示，配合「艋舺青山宮靈安尊王聖誕慶典遶境」，將分階段管理部分路段及公車改道。

2021年對艋舺人來說是個不平靜的一年，受到新冠肺炎疫情衝擊，居民人心惶惶、嚴重影響經濟生活。11月疫情趨緩後，為給民眾心靈慰藉，加上適逢艋舺青山宮靈安尊王聖誕，青山宮將於11月24、25日舉行暗訪，26日進行萬華區全區遶境。

公運處表示，配合青山宮11月24日至26日的「艋舺青山宮靈安尊王聖誕慶典遶境」，將分階段管制環河南路往北（和平西路－桂林路段）、和平西路往東（康定路－昆明街段）、桂林路往西（昆明街－西園路）等路段，預計將有20多條公車路線受影響，並取消停靠10處站位。

北市聯營公車路線因交通管制而停用站位，會在「大台北公車」網頁、手機版網頁以及智慧型站牌顯示，另在停用站位的到站資訊也會顯示「交管不停靠」，該資訊也會同步提供APP業者介接發布，呼籲搭乘公車民眾可多加留意網站資訊

艋舺青山宮將在11月24日至26日舉辦「艋舺青山宮靈安尊王聖誕慶典遶境」。聯合報系資料照
艋舺青山宮將在11月24日至26日舉辦「艋舺青山宮靈安尊王聖誕慶典遶境」。聯合報系資料照

青山宮 艋舺 公車

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