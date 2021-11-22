新北歡樂耶誕城攜手LEGO 12/3開城打造童趣樂園

新北市長侯友宜今天宣布「新北歡樂耶誕城」首次與丹麥知名玩具品牌「樂高公司」合作，將於12/3盛大開城，推出14米高LEGO耶誕老人及3大燈區，打造打卡熱點及童趣樂園。

新北市政府今天舉辦「新北歡樂耶誕城」記者會，侯友宜致詞宣布，耶誕城將於12月3日開城後，直到明年（111年）1月2日止，共1個月。

他表示，這次和樂高合作，讓孩子們最喜歡的玩具都會在廣場展現，還將打造14米高LEGO耶誕老人，並分別在市民廣場設置「樂高耶誕城」、板橋車站站前廣場「樂高歡樂薑餅村」及萬坪公園「樂高耶誕奇幻小鎮」等3大燈區。

侯友宜表示，除了讓孩子開心玩，也為年輕人打造燈海點綴的7座燈飾天橋，讓耶誕城成為打卡熱點及童趣樂園。侯友宜也提醒民眾來耶誕城玩時，不要忘了做好防疫措施，除了多多利用大眾運輸工具外，記得戴好口罩。

主持人黃子佼和「玖壹壹」則在記者會中一起公布「巨星耶誕演唱會」卡司，兩天分別搭檔威廉、風田、朵拉，以及納豆跟曾子余共同主持，今年演唱會卡司陣容採「雙壓軸」設計，12月11日的壓軸為「鐵肺歌后」彭佳慧及樂團「玖壹壹」；12月12日由「天生歌姬」A-Lin及樂團「八三夭」壓軸登場。「玖壹壹」還現場透露當天將連續唱8首High歌，要讓全場High到最高點。

觀光旅遊局新聞稿指出，今年耶誕城打造出全台唯一的樂高主題光雕秀，首度在市府大樓外牆貼膜來增加740平方公尺的投影面積，相當於增加9個羽球場面積，創下市府大樓投影的新紀錄，活動期間每天下午5時30分到10時，每半點、整點播出光雕秀。

觀旅局表示，今年「新北歡樂耶誕城」週週都規劃系列活動，包含12月4日至12月5日「耶誕歡樂派對」、12月11日至12月12日「巨星耶誕演唱會」，市民廣場設置耶誕樹及LEGO耶誕老人，加上周邊以香檳金為主色系的燈飾裝扮，絕對讓「新北歡樂耶誕城」成為今年全台灣最亮眼的一座奇幻世界。