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影／新北耶誕演唱會卡司出爐 玖壹壹、茄子蛋輪番登場
新北市歡樂耶誕城往年最受矚目的就是「巨星耶誕演唱會」，今年將辦在12月11日、12日，卡司堅強，除了三金主持人黃子佼以外，參與歌手包括彭佳慧、玖壹壹、A-Lin、八三夭、麋先生、告五人、熊仔、Julia吳卓源等人，要帶民眾嗨到最高點。
新北市歡樂耶誕城今年主題為「樂高」，不只有3D雷射光雕投影，還有許多小遊戲區、拍照打卡區，而最讓人關注的，還是每年都吸引大批民眾前來觀賞的巨星耶誕演唱會。
今年演唱會演出卡司包括茄子蛋、Lulu、熊仔、艾怡良、高爾宣OSN、五堅情、韋禮安、告五人、李東軒、戴愛玲、麋先生、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、Julia吳卓源、Bii畢書盡。
另外，市府這次還邀請彭佳慧、玖壹壹、A-Lin、八三夭在2天的演唱會中擔任「雙壓軸」，希望與市民一起嗨翻耶誕城。
主持人部分則由黃子佼擔綱大任，並由在演唱會兩天分別搭檔，威廉、風田、朵拉，以及納豆跟曾子余共同主持。
今年的演唱會將從晚上6點至10點於市民廣場開始，演唱會舞台中央與左右兩側，都會設置近1000吋的大螢幕，同步帶來震撼效果，設計結合豐富動畫、AR虛擬實境的視覺交替，要帶給觀眾最驚艷與震撼的視聽享受。
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