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雙城論壇12/1登場 聚焦疫後經濟、文化交流

中央社 / 台北22日電

北市政府今天宣布，2021台北上海城市論壇將在12月1日以視訊方式舉辦，以「新經濟、新發展」為主題，就後疫情時代產業數位轉型及無圍牆博物館規劃2場主題演講。

台北市政府今天發布新聞稿表示，為持續推展城市交流，與上海市經過多次溝通後，決定於12月1日舉辦2021台北上海城市論壇，並考量現階段2市各有檢疫管制，比照去年型態採視訊方式舉辦。

北市府說明，今年論壇以「新經濟、新發展」為主題，並就後疫情時代產業數位轉型及無圍牆博物館與建築可閱讀議題規劃2場主題演講，相互分享在後疫情時代，如何持續推展產業數位轉型，重塑產業經濟新模式，以及如何保存及整合獨有的歷史文化資產與觀光資源，把整座城市打造成為博物館。

此外，北市府表示，今年雙城論壇將規劃簽署合作備忘錄（MOU），在動物園、國樂團及創新科技3個領域交流與合作。

北市府表示，台北市長柯文哲對於兩岸城市交流一直秉持「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」的原則與務實態度，他認為兩岸應該對話交流、累積善意、促進互信。

北市府指出，過去透過雙城論壇平台，彼此交流和相互學習，已有許多具體的成果，未來也期盼在此良好的基礎上，繼續推展交流與合作，共同增進兩岸人民的福祉。

柯文哲日前接受議員質詢時表示，雙城論壇將針對大貓熊照護計畫、新創基地合作事項、運動員移地訓練等項目簽MOU。

北市 疫情 雙城論壇

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