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無主墳旁國有地遭占成街友驛站 拆除改善成美麗綠家園

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新店區永平里永平街83巷旁遭占用國有地，空地內原有個清朝光緒年間的無主墳墓，經追查後人及公告後遷移。圖／永平里里長林木山提供
新店區永平里永平街83巷旁遭占用國有地，空地內原有個清朝光緒年間的無主墳墓，經追查後人及公告後遷移。圖／永平里里長林木山提供

新北市新店區永平街83巷有塊國有地過去長期遭人占用，但卻沒有妥善管理，導致雜草及垃圾叢生，還會有街友進入喝酒，經在地里長及議員了解狀況後，才逐步排除狀況，讓土地獲得改善及利用。永平里里長林木山表示，過程最煩瑣的就是有個光緒年間的無主墳墓，經追查後人、公告及遷移後，才能妥善安排，如今改善成美麗綠家園，居民都很高興。

新店區永平里永平街83巷旁空地是國有地，但過去卻長期遭人占用、圍設鐵皮，占用者將一部分拿來停車，另一部分卻擺爛不管理，導致雜草叢生、垃圾滿地，過去還時常有街友到空地內，對環境衛生及治安都造成威脅。

林木山表示，本來還以為那塊空地是私有地，但因為環境髒亂想請環保局來開罰，沒想到一查才知道其中有國有地的部分，因此請市議員金中玉向市府反映，市府相關單位及國有財產署會勘，同意進行「新北綠化家園計畫」，並由城鄉局完成綠家園施作。

林木山補充，空地的處理前後要三年，因為其中最棘手的就是有個清朝光緒年間的無主墳墓，後經文化局鑑定並無保留價值後，由殯葬處辦理遷葬；私有地部分由他向地主租賃，以便整體規畫改善。

金中玉指出，在那的無主墳墓一直擺著很久，都沒人敢去動，因此他也一直很關注當地情況，總不希望在市中心還出現這樣沒有規畫的景觀，後來調出資料後發現，確實找不到後人，並經一年過了清明節後，才轉到納骨塔。

新店區永平里永平街83巷旁遭占用國有地，經改善前後差異很大。圖／取自新店區公所臉書
新店區永平里永平街83巷旁遭占用國有地，經改善前後差異很大。圖／取自新店區公所臉書
新店區永平里永平街83巷旁遭占用國有地，在經過改善後成為美麗綠家園，居民都很高興。圖／永平里里長林木山提供
新店區永平里永平街83巷旁遭占用國有地，在經過改善後成為美麗綠家園，居民都很高興。圖／永平里里長林木山提供
新店區永平里永平街83巷旁遭占用國有地，在清理過程中發現一堆垃圾。圖／永平里里長林木山提供
新店區永平里永平街83巷旁遭占用國有地，在清理過程中發現一堆垃圾。圖／永平里里長林木山提供
新店區永平里永平街83巷旁空地是國有地，但過去卻長期遭人占用、圍設鐵皮，占用者將一部分拿來停車，另一部分卻擺爛不管理，導致雜草叢生、垃圾滿地。圖／永平里里長林木山提供
新店區永平里永平街83巷旁空地是國有地，但過去卻長期遭人占用、圍設鐵皮，占用者將一部分拿來停車，另一部分卻擺爛不管理，導致雜草叢生、垃圾滿地。圖／永平里里長林木山提供

國有地 街友

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