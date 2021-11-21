犧牲奉獻為孩子 侯友宜感謝他們「新北重要教育推手」

新北教育局今日舉行「110學年度公私立高中職暨國民中小學家長會長授證暨感恩大會」，市長侯友宜分別授予222位卸任會長感謝狀及222位新任會長、116位連任會長當選證書，感恩家長會長不忘教育初心，力挺新北教育。

侯友宜致詞說，家長會長於市府、校園皆具舉足輕重，是家長、學校、教師三方面的溝通橋樑，包括匯集意見、說明與釐清問題以建立共識等，都得仰賴家長會長。尤其今年疫情嚴峻時，家長強力支持陪伴孩子，在家線上學習與提供防疫物資，也為防堵疫情提出建議，讓校園疫情迅速有效控制。

「如果要用一句話來形容家長會長，就是犧牲奉獻為孩子」，侯友宜感恩家長會長不忘教育初心，力挺新北教育，不但守住孩子的健康，也讓教育不中斷，無私奉獻精神一定能一棒接一棒的傳承下去，並強調校園安全永遠擺第一，務必落實校園安全防疫，一刻都不容疏忽。

此外，教育局也指出，雙溪高中林惠玉會長協助弱勢孩子從國一起到現今高二，不間斷支助火車票就學；興南國小田金玉會長入班說故事給低年級孩子們聽，積極參與關懷弱勢學生行列；育林國小陳尹甄會長身為加護病房護理師，即便再忙也會抽出時間為學生規畫暨有趣又富教育意義的活動，讓孩子留下美好回憶。