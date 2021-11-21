音圖4度流標仍拚明年下半開工 北市喊話中央正視缺工

台北市政府預定在AIT信義路舊址，興建台北市音樂與圖書中心，11月初已拆除舊址地上2棟建物，卻面臨4度流標的局面，但市府仍以111年下半年開工為目標。台北市副市長蔡炳坤表示，先前由於原物料上漲導致廠商卻步，如今許多大型廠商都有意願投標，喊話中央正視缺工的問題。

由於營造原料、人力成本上漲衝擊，已有多項公共工程屢次流標，代辦音圖中心統包工程的水利處在今年4月、8月、10月初及10月底4度招標，但都因為沒有廠商投標而流標。

工務局水利處河川工程科長范振峰說，今年原物料漲幅嚴重，為符合預算經費，將再與教育局、文化局討論需求面是否有可以調整的部分，持續朝明年下半年開工的方向努力。

蔡炳坤表示，招標遇到最大的問題就是原物料上漲以及缺工，導致廠商卻步。不過目前原物料趨於穩定了，但移工何時能入台仍尚未明朗，蔡說，許多大型廠商其實有意願投標，喊話中央正視缺工的問題。

台北市音樂與圖書中心規劃設置1500席專業音樂廳、600席多媒體排練空間、收藏90萬冊藏書等，並進駐台北市立交響樂團、國樂團的團練室及辦公空間，工程預算新台幣69億元。