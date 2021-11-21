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新北市少年隊舉辦射箭體驗 少年初體驗直呼「真新奇」

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導
新北市警局少年隊今日上午舉辦射箭活動，吸引超過20名少年參與，不少人第一次射箭，直呼「真新奇」。記者翁至成／翻攝
新北市警局少年隊今日上午舉辦射箭活動，吸引超過20名少年參與，不少人第一次射箭，直呼「真新奇」。記者翁至成／翻攝

新北市警察局少年隊今日協同市政府少年輔導委員會等單位，至三重國民運動中心舉辦「青春首部曲-看見心方向」的射箭體驗活動，活動進行一整個上午，超過20人同歡，更有人直呼「真新奇」。少年隊長林柏宏表示，過去有舉辦過棒球、籃球等活動，但射箭是第一次舉辦，很開心大家反應熱烈，將考慮續辦。

少年隊表示，為了鼓勵新北市少年遠離毒品或金錢等誘惑，甚至誤入幫派，在網路上發起射箭活動，並邀請校內學生前來同歡，選在假日舉辦活動，期許更多少年走出戶外。

少年隊指出，今年剛好全民瘋奧運，看到奧運射箭項目，突發異想新舉辦了「射箭體驗活動」，很開心大家反應熱烈。

一同舉辦的市政府少輔會表示，雖然不是每個人都是神射手，但不論成功或失敗，這些經歷都能讓少年從中學習，透過活動增進他們的自信心。

據了解，少年隊積極在新北市各地舉辦活動，上月底廣邀少年一起進場看富邦悍將的棒球比賽，也曾在蘆洲區舉辦籃球比賽、中和區舉辦保齡球比賽等，這次選在三重區舉辦射箭，許多少年第一次體驗都直說「新奇」。

新北市警局少年隊今日上午舉辦射箭活動，吸引超過20名少年參與，不少人第一次射箭，直呼「真新奇」。記者翁至成／翻攝
新北市警局少年隊今日上午舉辦射箭活動，吸引超過20名少年參與，不少人第一次射箭，直呼「真新奇」。記者翁至成／翻攝
新北市警局少年隊今日上午舉辦射箭活動，吸引超過20名少年參與，不少人第一次射箭，直呼「真新奇」。記者翁至成／翻攝
新北市警局少年隊今日上午舉辦射箭活動，吸引超過20名少年參與，不少人第一次射箭，直呼「真新奇」。記者翁至成／翻攝
新北市警局少年隊今日上午舉辦射箭活動，吸引超過20名少年參與，不少人第一次射箭，直呼「真新奇」。記者翁至成／翻攝
新北市警局少年隊今日上午舉辦射箭活動，吸引超過20名少年參與，不少人第一次射箭，直呼「真新奇」。記者翁至成／翻攝

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