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內科新綠洲親子不友善 議員轟尿尿高度歧視孩童？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲上周一才親自主持內湖大港墘公園及地下停車場剪綵，議員李明賢卻陸續接獲家長投訴，質疑公園的廁所對親子相當不友善。圖／議員李明賢提供
台北市長柯文哲上周一才親自主持內湖大港墘公園及地下停車場剪綵，議員李明賢卻陸續接獲家長投訴，質疑公園的廁所對親子相當不友善。圖／議員李明賢提供

台北市內湖大港墘公園地下停車場開幕才一周，議員李明賢陸續接獲家長投訴，指公園對親子相當不友善，不僅沒有依內政部「公共場所親子廁所盥洗室設置辦法」設置獨立式親子廁所，廁所內尿斗也均為成人使用高度，質疑公園廁所規畫變相歧視孩童。北市停管處回應，公園停車場非屬必須設親子廁所的公共場所，但若親子如廁需求大，將就現有設施檢討改善。

李明賢質疑，內湖大港墘公園號稱是內科的新綠洲、也是假日家長帶著小朋友遊樂的熱門景點，但廁所設計確實對兒童非常不友善，完全沒有小朋友使用的尿斗，市府設計也根本違反內政部規定，同時也是對孩童的歧視，非常不妥當。他最近就接獲不少家長投訴，指廁所尿斗是成人使用高度，辦公室助理也實測尿斗高度約60公分，小孩童確實很難使用。

另外，根據「公共場所親子廁所盥洗室設置辦法」第三條規定，公共場所樓層數在三層以下者，應設置至少一處獨立式親子廁所，且須在男女廁所分別設置至少一個兒童小便器、兒童洗面盆及兒童安全座椅等設備。議員質疑市府一開始根本沒有遵照「公共場所親子廁所盥洗室設置辦法」規定來設計親子廁所。

對此，北市停管處土建科長宋建宏表示，根據兒童及少年福利權益保障法規定，停車場公園並無規定一定要設置親子廁所，尤其目前大港墘公園停車場現有空間配置，若要重新設置獨立親子廁所恐空間上有難度，但針對親子如廁需求大，將改善既有廁間設施，如增設孩童使用尿斗等，由於後續將點交給公園處管理，也會再與公園處討論。

台北市長柯文哲上周一才親自主持內湖大港墘公園及地下停車場剪綵，議員李明賢卻陸續接獲家長投訴，質疑公園的廁所對親子相當不友善。圖／議員李明賢提供
台北市長柯文哲上周一才親自主持內湖大港墘公園及地下停車場剪綵，議員李明賢卻陸續接獲家長投訴，質疑公園的廁所對親子相當不友善。圖／議員李明賢提供
台北市長柯文哲上周一才親自主持內湖大港墘公園及地下停車場剪綵，議員李明賢卻陸續接獲家長投訴，質疑公園的廁所對親子相當不友善。圖／議員李明賢提供
台北市長柯文哲上周一才親自主持內湖大港墘公園及地下停車場剪綵，議員李明賢卻陸續接獲家長投訴，質疑公園的廁所對親子相當不友善。圖／議員李明賢提供
議員李明賢質疑，大港墘公園號稱內科新綠洲、也是假日家長帶著小朋友遊樂的熱門景點，但廁所設計確實對兒童非常不友善，完全沒有小朋友使用的尿斗。圖／議員李明賢提供
議員李明賢質疑，大港墘公園號稱內科新綠洲、也是假日家長帶著小朋友遊樂的熱門景點，但廁所設計確實對兒童非常不友善，完全沒有小朋友使用的尿斗。圖／議員李明賢提供

親子 停車場

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