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內科新綠洲親子不友善 議員轟尿尿高度歧視孩童？
台北市內湖大港墘公園地下停車場開幕才一周，議員李明賢陸續接獲家長投訴，指公園對親子相當不友善，不僅沒有依內政部「公共場所親子廁所盥洗室設置辦法」設置獨立式親子廁所，廁所內尿斗也均為成人使用高度，質疑公園廁所規畫變相歧視孩童。北市停管處回應，公園停車場非屬必須設親子廁所的公共場所，但若親子如廁需求大，將就現有設施檢討改善。
李明賢質疑，內湖大港墘公園號稱是內科的新綠洲、也是假日家長帶著小朋友遊樂的熱門景點，但廁所設計確實對兒童非常不友善，完全沒有小朋友使用的尿斗，市府設計也根本違反內政部規定，同時也是對孩童的歧視，非常不妥當。他最近就接獲不少家長投訴，指廁所尿斗是成人使用高度，辦公室助理也實測尿斗高度約60公分，小孩童確實很難使用。
另外，根據「公共場所親子廁所盥洗室設置辦法」第三條規定，公共場所樓層數在三層以下者，應設置至少一處獨立式親子廁所，且須在男女廁所分別設置至少一個兒童小便器、兒童洗面盆及兒童安全座椅等設備。議員質疑市府一開始根本沒有遵照「公共場所親子廁所盥洗室設置辦法」規定來設計親子廁所。
對此，北市停管處土建科長宋建宏表示，根據兒童及少年福利權益保障法規定，停車場公園並無規定一定要設置親子廁所，尤其目前大港墘公園停車場現有空間配置，若要重新設置獨立親子廁所恐空間上有難度，但針對親子如廁需求大，將改善既有廁間設施，如增設孩童使用尿斗等，由於後續將點交給公園處管理，也會再與公園處討論。
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