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關渡花海限時16天絢麗綻放 最後1日把握機會欣賞

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
關渡秘境花海今天結束，想賞花民眾要及時把握。圖／北市工務局提供
關渡秘境花海今天結束，想賞花民眾要及時把握。圖／北市工務局提供

台北市北投區關渡秘境花海自11月6日開幕後，吸引大批賞花人潮，北市工務局提醒，美景盛況將在今天結束，想賞花民眾要及時，花田除有大波斯菊、黃波斯菊、大百日草及向日葵等花卉外，還有許多裝置藝術。

工務局表示，從八仙抽水站圳溝旁小徑進入花海，最先映入眼簾的，是左側比人還高的彈珠台和紅黃藍色各式大陀螺。

佇立於童玩後方的大南瓜則是從美堤河濱公園移駕而來的特色裝置藝術；入口圳溝小徑的另一側，則有5隻嬉戲於花叢間的木製麋鹿，與大童玩遙遙相望。

再往花海裡走，還可看到以在地稻草捆為素材，排列而成的迷你迷宮，以及環繞著黃波斯菊的風車陣。今年工務局在花海中各個最佳拍照點設置有座椅，讓民眾更方便擺拍。

民眾可騎自行車或步行前往，由承德路7段401巷，沿著基隆河岸自行車道到八仙抽水站，在抽水站下自行車牽引道回到承德路7段401巷，跟著指示牌穿過灌溉圳溝，即可抵達。

民眾若騎乘YouBike，可於捷運唭哩岸站1號出口借車，依上述路徑抵達花海，路程約15至20分鐘，但花海周邊無YouBike停車柱，僅能臨時停放。

搭乘捷運民眾可至捷運唭哩岸站1號出口下車，過馬路至對面「捷運唭哩岸站一（西安）」公車站，轉乘大南客運小21號公車，並於八仙抽水站下車即可抵達，單趟路程約10分鐘。

提醒民眾，因大南客運小21號公車班次不多，而關渡花海在活動2021年11月6日至11月21日期間有免費接駁車，可從捷運唭哩岸站1號出口，過馬路至對面「捷運唭哩岸站一（西安）」公車站（與小21號公車同站牌）搭乘，至八仙抽水站單趟時間約10分鐘。

關渡秘境花海今天結束，想賞花民眾要及時把握。圖／北市工務局提供
關渡秘境花海今天結束，想賞花民眾要及時把握。圖／北市工務局提供
關渡秘境花海今天結束，想賞花民眾要及時把握。圖／北市工務局提供
關渡秘境花海今天結束，想賞花民眾要及時把握。圖／北市工務局提供
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關渡秘境花海今天結束，想賞花民眾要及時把握。圖／北市工務局提供
關渡秘境花海今天結束，想賞花民眾要及時把握。圖／北市工務局提供
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