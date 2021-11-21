三重銀新未來城租屋比過高遭質疑 新北：借鏡新加坡

新北市府在三重規畫的「銀新未來城」預計在年底完成招商、明年動工。不過新北市議員李坤城質疑，該園區應是長照機構，但規畫內容顯示園區長照設施僅能照顧260人，約30%，全齡友善居住單元竟有500戶，高達60%，這樣的作法根本是「反客為主」。新北市長侯友宜表示，該案是借鏡新加坡的長照模式，透過「醫、動、養」模式，同時照顧有長照需求與健康的長者。

三重「銀新未來城」預計12月完成招商，明年正式動工，將以BOT方式打造兼具長照、商場、停車、運動等複合性設施，期望2026年完工。但地方民代對此案的規畫有不少疑慮。

李坤城指出，從招標內容來看，住宿式長照機構將會設置200床，社區式長照機構可服務60人，也就是說，銀新未來城能夠服務的對象僅有260人左右。

李坤城表示，但市府在此案中規畫至少500戶以上的全齡友善居住單元，這樣的做法已經是在造鎮，超過許多社會住宅的大樓戶數。這樣等於是居住空間大於長照空間，是不是有點反客為主了?

李坤城說，自己對銀新未來城的權利金也有疑慮，該案未來將交由廠商營運，每年營收約有8.8億，但每年繳交給市府的固定權利金竟只有200萬，連YouBike都有600萬，這個數字實在太少。

陳潤秋回應，依據衛福部法令，單一機構內，住宿型長照最多就是200床，日間照護收容人數就是60人，招標內容都是以法令上限為主，但若有更多的需求，市府也會向衛福部來申請增加。

陳潤秋指出，該案的設計叫通用設計，這500戶的入住是有條件的，都會讓長者來居住，希望利用醫、動、養方式，來減少長者未來可能要去入住宿型長照的機率，是對長輩非常友善的住宅。

侯友宜回應，該案是借鏡新加坡的長照模式，在醫、動、養方針中，除長照機構外，也要照顧好健康的老人家，銀新未來城就是做了整體結合，讓一定比例的長者在此生活。

侯友宜表示，目前的權利金都是試算，新北市府絕對不會損害人民權益，基本權利金固然重要，但此案的重點在於變動權利金，業者若賺的多，便須繳交更多權利金。