北市邀集14家公司釋出440職缺 最高薪資達6萬元

國內新冠疫情逐漸趨緩，百工百業開始恢復往日生機、重振旗鼓，北市勞動局就服處本月22日至26日將舉辦現場徵才活動，邀集14家企業共釋出440個工作機會，最高薪資可達6萬元。

IC燒錄測試業界績優廠商崇碁科技釋出系統維護、軟體研發、機構設計等工程師，大專以上學歷，有相關工作經驗，高薪達60K。

日／夜班生產技術員、生技工程師／助理工程師及電子助理工程師13個技術職缺，只要高中職畢業，採上崗認證制度，注重人才培育，提供在職之專業職能訓練，輪值夜班津貼更有6000元。

勞動局長陳信瑜指出，此次徵才餐飲業占5成，儲備幹部工作數達78個，薪資介於3至5.5萬元。台灣薩莉亞餐飲公司、韓式料理豆府公司及達美樂披薩就囊括65個工作機會，薪資分別為5萬5500元、4.5萬及4.2萬元。

值得一提的是，在疫情期間生意興隆的台灣宅配通釋出行銷企劃，薪資介於3.2至3.7萬，物流專案企劃人員，薪資介於3.2至4萬，大學學歷，盼為樂於分享、善於溝通者，熟基本OFFICE軟體操作。

本周徵才廠商還有美廉社、家樂福、全聯、全真概念健康事業、華強實業、家城(漢堡王)、大田海洋食品、台豐興業、爭鮮食品。

就服處表示，此次徵才活動的時間地點，23日在內湖、北投就服站舉辦，24日在艋舺、西門就服站舉辦，25日在艋舺、西門、景美、信義、南港東明就服站舉辦，26日在西門、景美、信義就服站舉辦，活動時間皆為下午2至4時，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。

陳信瑜說，北市已於10月22日推出「青年職涯儲值護照」方案，針對初次尋職未就業4個月以上的18歲至29歲青年，提供尋職津貼，相關內容可至「台北就業大補帖」網站。

另為了提高廠商雇用率，鼓勵民眾穩定就業，疫情期間推出「安穩雇用計畫2.0」計畫實施期間已延長至明年6月30日，雇用加保後如持續穩定就業，勞雇雙方皆能獲得補助獎勵，詳情可至台灣就業通」網站。