永和兒童創意繪畫比賽頒獎 千件作品傳達疫後幸福心聲

新北永和昨辦理兒童創意繪畫比賽線上頒獎，從3000件參賽作品中選出400件，其中許多作品都讓參與民眾感受到孩童的創作溫暖，尤其是疫情趨緩後，那期待與家人相聚出遊的美好情景。永和區公所表示，這次參賽作品內容豐富，作品從2D變到3D，展現永和孩童的美學及無窮創作力，民眾除能上電子藝廊瀏覽外，也能在明年元宵燈會看到得獎作品。

新北市永和區公所昨舉辦「我的幸福時光～跟我一起去玩樂」兒童創意繪畫比賽線上頒獎典禮（https://youtu.be/3XiGkL0Lrzc），並邀請各組得獎孩童發表得獎感言及畫作理念，讓大家在疫情期間也能享受藝文交流饗宴。

永和區公所指出，今年繪畫比賽徵件數創新高，參賽作品超過3000件，並在其中選出400幅得獎作品，其中不少作品傳達幸福故事，孩童也藉繪畫過程和家長討論，激發出更多創意，並增加親子間溝通及互動的機會。

永和區公所說明，這次許多畫作中，都反映了孩童期盼已久的無疫情時光，以及與家人的相聚時刻，像是出國旅遊、遊樂園玩樂、爬山、露營、野餐及跨年看煙火等，作品從2D變到3D，可以看到永和孩童展現的美學及無窮創作力。

新北市副議長陳鴻源長期支持該活動，他感謝孩童們畫出如此棒的作品，每幅都令人驚艷，其中不難看出孩童與家人共度的幸福時光，令人感到相當溫暖。他強調，沒有得獎的孩童千萬別灰心，明年再接再厲，相信一定會有更棒表現。

永和區長陳怡君表示，每位參賽孩童都很用心，讓大家感受到許多幸福時光，有興趣的市民或想重溫各作品的民眾，可至「新北市永和區公所-和平之鴿」粉專瀏覽及收藏作品，且作品也會在明年元宵燈會，以創意燈籠方式展出，歡迎大家一同感受。